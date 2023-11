Èske yon fen nan Nier: Automata sou orizon an?

By

Fanatik rp aksyon aklame kritik, Nier: Automata, yo te tann nouvèl yon fen. Pandan ke kominote a Gaming te espwa pou yon lage iminan, li parèt ke yo pral oblije rete tann yon ti tan ankò. Dapre pwodiktè Square Enix Yosuke Saito, ekip devlopman an gen plan pou yon nouvo antre nan seri a Nier, men li pa pral byento. Nan yon entèvyou resan nan evènman jwèt Koreyen G-STAR 2023 la, Saito konfime ke yon fen se sou orizon an, men mete aksan sou ke konsantre yo se kounye a sou yon pwojè diferan.

Nier orijinal la: Automata, ki te pibliye an 2017, te resevwa lwanj toupatou pou vizyèl sansasyonèl li yo ak mekanik konba inik. Vann yon enpresyonan 7.5 milyon kopi, li byen vit te vin yon frape levasyon pou Square Enix. Depi lè sa a, jwèt la te elaji linivè li ak evènman kwazman, pwomosyon, e menm yon adaptasyon anime. Sepandan, malgre siksè li, fanatik yo poko resevwa konfimasyon yon nouvo fen liy prensipal.

Pandan entèvyou a, Saito te rekonèt defi pou replike siksè moniman Nier: Automata. Pandan ke li te eksprime optimis sou avni seri a, li te rekonèt tou difikilte pou depase reyalizasyon orijinal la. Sentiman sa a te repete pa chèf Nier Yoko Taro, ki te deklare ke reyalize menm nivo nan siksè lavant ta "konplètman enposib."

Malgre ke spesifik sou jwèt la Nier kap vini yo ra, fanatik yo ka pran konsolasyon nan lefèt ke seri a renmen anpil ap kontinye evolye. Antretan, Saito ak Taro ap travay san pran souf sou yon pwojè separe ke yo espere revele an 2024. Pandan ke detay yo rete kache, antisipasyon ki antoure anons kap vini yo se palpab.

An konklizyon, pandan ke yon fen dirèk nan Nier: Automata ka pa rive nan fiti prè, fanatik yo ka asire w ke seri a Nier pral pèsevere. Pasyon ak kreyativite ekip devlopman an, ansanm ak fanbase devwe a, asire pwochen vèsman an ap vo rete tann lan.

Kèk kesyon ak tout repons

1. Èske pral gen yon fen nan Nier: Automata?

Wi, Square Enix te konfime ke yon fen se nan travay yo. Sepandan, dat lage a pa te anonse ankò.

2. Kilè nou ka atann plis enfòmasyon sou nouvo jwèt Nier la?

Square Enix te deklare ke yo espere pataje plis detay sou pwochen jwèt Nier la nenpòt moman nan 2024. Kenbe yon je deyò pou anons ofisyèl ak mizajou.

3. Èske nouvo jwèt la ap viv jiska siksè Nier: Automata?

Devlopè yo te rekonèt defi a pou depase siksè moniman jwèt orijinal la. Pandan ke yo optimis sou avni seri a, reyalize menm nivo lavant yo ka difisil. Men, fanatik yo ka atann yon adisyon merite nan linivè Nier la.