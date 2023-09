Sony Anrejistre Mak pou PS6, PS7, PS8, PS9, ak PS10

By

Sony te anrejistre mak komèsyal pou non PlayStation 6 jiska 10 nan Japon, sa ki endike plan alontèm yo pou konsole nan lavni. Mouvman sa a asire ke okenn lòt moun pa ka itilize non sa yo. Pandan ke sa pa vle di ke PlayStation 6 a iminan, kòm Sony souvan anrejistre non konsole ane anvan yo lage, li bay insight sou entansyon yo nan lavni.

Dapre modèl lage anvan yo, sipoze yon espas sèt ane ant jenerasyon konsole yo, PlayStation 6 te kapab potansyèlman dwe lage nan 2027. Microsoft te prevwa yon lage 2028 pou PlayStation 6 pandan yon dènye dosye tribinal FC la. Li posib tou ke pwochen jenerasyon konsole yo ka pran plis tan pou yo lage, konsidere pwoblèm nan chèn ekipman ki gen eksperyans nan kòmansman jenerasyon aktyèl la. Sa a ta aliman ak yon dat lansman 2028.

Gade pi devan, PlayStation 7 a ta ka potansyèlman dwe lage nan 2035, PlayStation 8 a nan 2042, PlayStation 9 a nan 2049, ak PlayStation 10 a nan 2056. Sepandan, li enpòtan sonje ke tradisyonèl, konsola fizik ka pa egziste pa sa. pwen. Endistri jwèt la gen anpil chans pou avanse pou pi nan platfòm difizyon oswa menm teknoloji ki pi avanse, tankou reyalite vityèl oswa reyalite ogmante.

Pandan ke peyizaj teknoloji nan lavni rete ensèten, yon bagay ki gen anpil chans kontinye se lage nan jwèt ki ka gen pinèz oswa pwoblèm nan lansman. Anplis de sa, rivalite konsole ant PlayStation ak Xbox ap gen chans pou pèsiste, ak fanatik yo pasyone sipòte mak pi pito yo.

