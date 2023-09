Pakèt konsole PlayStation 5 resevwa yon rediksyon $ 50 nan pri Ozetazini

Sony te anonse yon rediksyon $50 nan pri pakèt konsole PlayStation 5 Ozetazini. Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 pake a te redwi soti nan $ 539.99 a $ 489.99, ak òf sa a disponib sou entènèt nan PlayStation Direct jiska 30 septanm. Anplis de sa, détaillants tankou Best Buy ak Walmart yo ofri tou menm pake a pou $ 489. Pakèt Final Fantasy 16 ak pake Horizon Forbidden West te resevwa tou yon rabè $50, ki disponib nan Walmart ak Best Buy.

Pou moun ki enterese, GameStop ap ofri kounye a yon rabè $ 50 sou PS5 seleksyone lè w ap achte nan magazen jiska 9.29.23. Li se vo anyen ke rabè yo PS5 nan peyi Etazini an te mwens agresif konpare ak Ewòp, kote Sony te fèk fè de pwomosyon pri nan kòm anpil mwa. Pwomosyon sa yo enkli yon rediksyon nan £ 75 / € 100 sou pri a nan modèl la PS5 estanda.

Semèn pase a, Sony ogmante pri abònman PlayStation Plus jiska 35%. Ogmantasyon pri sa a te afekte plan abònman 12 mwa yo pou nivo Esansyèl, Siplemantè ak Premium sèvis la, ak pri ki te ogmante pa $20-$40 / £10-£20 / €12-€32 selon plan manm yo chwazi a.

Li ta dwe mansyone ke yon leaker serye te revele kèk nan jwèt yo ki pral ajoute nan katalòg la PlayStation Plus jwèt mwa sa a.

Sous:

– PlayStation 5: pakèt konsole PlayStation 5 yo te redwi pa $ 50 nan peyi Etazini.

– Sony Interactive Entertainment: Konpayi ki responsab mak PlayStation la.

– Call of Duty: Modern Warfare: Yon jwèt videyo popilè nan franchiz Call of Duty.

– Final Fantasy XVI: Vèsman k ap vini an nan seri jwèt Final Fantasy la.

– Horizon Forbidden West: Yon jwèt wòl aksyon kap vini devlope pa Guerrilla Games.

– PlayStation: Yon platfòm jwèt devlope pa Sony.

– PlayStation Plus: Yon sèvis abònman ki bay aksè a multijoueurs sou entènèt ak jwèt gratis.