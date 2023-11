Èske mwen ta dwe pran vaksen kont zona?

Zona, ke yo rele tou èpès zoster, se yon enfeksyon viral ki fè mal ki afekte nè yo ak po. Se viris varicella-zoster ki lakòz li, menm viris ki lakòz varisèl la. Si ou te gen varisèl nan tan lontan an, viris la ka reaktive pita nan lavi a epi mennen nan zona. Risk pou devlope zona ogmante ak laj, ak kondisyon an ka feblès, sa ki lakòz gwo doulè ak malèz.

Erezman, gen yon vaksen ki disponib pou ede anpeche zona ak konplikasyon li yo. Vaksen zona, ke yo rele tou vaksen èpès zoster, rekòmande pou moun ki gen laj 50 ane oswa plis. Li se yon fason ki san danje epi efikas pou diminye risk pou yo devlope zona ak konplikasyon ki asosye li yo, tankou neuralji postherpetic (doulè nè ki pèsistan apre gratèl la geri).

FAQ:

1. Kijan vaksen zona a fonksyone?

Vaksen zona a travay lè li ranfòse repons sistèm iminitè w la nan viris varicella-zoster la. Li ede kò ou rekonèt epi konbat viris la, sa ki redui chans pou devlope zona oswa fè eksperyans sentòm grav si w enfekte.

2. Èske vaksen bardo a an sekirite?

Wi, vaksen bardo a konsidere kòm san danje pou pifò moun. Menm jan ak nenpòt vaksen, li ka gen kèk efè segondè twò grav, tankou woujè oswa doulè nan sit piki a, maltèt, oswa fatig. Efè segondè grav yo ra.

3. Èske mwen ka pran zona menm si mwen te pran vaksen an?

Pandan ke vaksen an bardo siyifikativman diminye risk pou yo devlope zona, li pa 100% efikas. Sepandan, si ou jwenn zona apre vaksinasyon an, sentòm yo anjeneral pi modere epi dire a pi kout konpare ak moun ki pa te pran vaksen an.

4. Kilè mwen ta dwe pran vaksen kont zona?

Vaksen zona yo rekòmande pou moun ki gen laj 50 ane oswa plis. Se yon vaksen yon sèl fwa, sa vle di ou pa bezwen resevwa li chak ane.

An konklizyon, pran vaksen kont zona se yon desizyon ki saj pou moun ki gen laj 50 ane oswa plis. Li ka ede diminye risk pou yo devlope zona ak konplikasyon li yo, bay lapè nan tèt ou ak potansyèlman sove ou soti nan doulè ak malèz ki asosye ak enfeksyon viral sa a. Konsilte ak founisè swen sante w la pou w detèmine si vaksen zona a bon pou ou.