Èske yon granmoun 90 an ta dwe pran vaksen kont zona?

Èske yon moun ki gen 90 an ta dwe pran vaksen kont zona?

Kòm nou laj, sistèm iminitè nou an febli, sa ki fè nou pi sansib a divès maladi ak enfeksyon. Youn nan kondisyon sa yo ki ka patikilyèman douloure ak feblès se zona. Se menm viris ki lakòz varisèl la ki te koze zona, epi li ka lakòz yon gratèl ki fè lapenn ak doulè nan nè ki ka dire pou semèn oswa menm mwa. Pou anpeche maladi sa a douloure, gen yon vaksen ki disponib. Men, kesyon an rete: ta dwe yon 90-ane fin vye granmoun pran vaksen bardo a?

Ki sa ki vaksen zona?

Vaksen zona, ke yo rele tou vaksen èpès zoster, se yon vaksen ki ede pwoteje kont viris varisèl-zoster, ki lakòz tou de varisèl ak zona. Li rekòmande pou moun ki gen laj 50 ak plis, paske yo gen yon pi gwo risk pou yo devlope zona akòz yon sistèm iminitè febli.

Benefis pou yon moun ki gen 90 an

Pandan ke laj se yon faktè pou konsidere lè w ap deside si w ap pran vaksen kont zona, se pa sèl faktè ki detèmine. Desizyon an ta dwe baze sou sante jeneral yon moun ak istwa medikal. Nan ka yon moun ki gen 90 an, si yo an bon sante epi yo pa te gen zona oswa yo pa te resevwa vaksen an, li ka toujou benefisye pou yo pran vaksen an.

Vaksen bardo a ka siyifikativman redwi risk pou yo devlope zona epi li ka ede tou redwi gravite ak dire maladi a si li rive. Pou yon moun ki gen 90 an, ki ka deja gen yon sistèm iminitè febli, vaksen an ka bay yon kouch pwoteksyon siplemantè kont kondisyon douloure sa a.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Èske vaksen bardo a san danje pou yon moun ki gen 90 an?

A: Vaksen bardo a an jeneral san danje pou moun ki gen laj 50 an oswa plis, tankou moun ki gen 90 an. Sepandan, li toujou rekòmande pou konsilte yon pwofesyonèl swen sante anvan ou pran vaksen an pou evalye kondisyon sante endividyèl ak risk potansyèl yo.

K: Èske vaksen bardo a ka gen nenpòt efè segondè?

A: Menm jan ak nenpòt vaksen, vaksen bardo a ka gen efè segondè, byenke yo anjeneral modere ak tanporè. Efè segondè komen yo ka gen ladan woujè, doulè, oswa anfle nan sit la piki, osi byen ke tèt fè mal oswa fatig. Efè segondè grav yo ra.

An konklizyon, alòske laj se yon faktè pou konsidere, yon moun ki gen 90 an ki an bon sante epi ki pa te resevwa vaksen kont zona a ka toujou benefisye de pran vaksen an. Li enpòtan pou konsilte yon pwofesyonèl swen sante pou evalye sikonstans endividyèl yo epi pran yon desizyon enfòme. Vaksen bardo a ka bay bonjan pwoteksyon kont kondisyon douloure sa a, sa ede amelyore kalite lavi moun ki pi gran yo.