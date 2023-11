Èske yon granmoun 77 an ta dwe pran vaksen kont zona?

By

Èske yon moun ki gen 77 an ta dwe pran vaksen kont zona?

Nan dènye ane yo, vaksen bardo a te genyen anpil atansyon kòm yon mezi prevantif kont kondisyon sa a douloure ak potansyèlman feblès. Zoster, ke yo rele tou èpès zoster, se reaktivasyon viris varicella-zoster, menm viris ki lakòz varisèl la. Li prensipalman afekte granmoun aje ak moun ki gen sistèm iminitè febli. Etandone prévalence de zona pami popilasyon granmoun aje a, kesyon an rive: ta dwe yon 77-ane fin vye granmoun pran vaksen bardo a?

Ki sa ki vaksen zona?

Vaksen bardo a, ke yo rele tou Zostavax oswa Shingrix, se yon vaksen ki fèt espesyalman pou anpeche bardo. Li travay nan ranfòse repons sistèm iminitè a nan viris varicella-zoster la, diminye risk pou yo devlope zona oswa konplikasyon li yo.

Poukisa yon moun ki gen 77 an ta dwe konsidere pran vaksen kont zona?

Kòm moun yo laj, sistèm iminitè yo febli, fè yo pi fasil pou enfeksyon ak maladi. Zodo ka patikilyèman grav nan granmoun ki pi gran, ki mennen nan doulè ki dire lontan, domaj nè, e menm pèt vizyon nan kèk ka. Lè yo pran vaksen an, yon moun ki gen 77 an ka redwi anpil risk pou yo devlope zona ak konplikasyon ki asosye li yo.

Èske gen nenpòt risk oswa efè segondè?

Menm jan ak nenpòt vaksen, vaksen bardo a ka gen kèk efè segondè. Sa yo ki pi komen yo enkli woujè, doulè, oswa anfle nan sit la piki, osi byen ke tèt fè mal oswa fatig. Efè segondè sa yo jeneralman modere ak tanporè. Sepandan, li esansyèl pou konsilte yon pwofesyonèl swen sante pou evalye nenpòt risk potansyèl oswa kontr ki baze sou kondisyon sante espesifik yon moun.

konklizyon

An konklizyon, pran vaksen bardo a trè rekòmande pou yon moun ki gen 77 an. Vaksen an ka siyifikativman redwi risk pou yo devlope zona ak konplikasyon li yo, ki ka patikilyèman grav nan granmoun ki pi gran yo. Pandan ke ka gen kèk efè segondè twò grav, benefis vaksinasyon yo depase risk potansyèl yo. Li toujou rekòmande pou w konsilte yon pwofesyonèl swen sante pou detèmine kou ki pi apwopriye pou aksyon ki baze sou sikonstans espesifik yon moun. Pwoteje tèt ou kont zona se yon etap aktif nan direksyon pou kenbe bon sante ak byennèt nan ane pita yo.