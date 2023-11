Èske yon granmoun 72 an ta dwe pran vaksen kont zona?

Èske yon moun ki gen 72 an ta dwe pran vaksen kont zona?

Nan dènye ane yo, vaksen bardo a te genyen popilarite kòm yon mezi prevantif kont kondisyon ki fè mal ak potansyèlman feblès ke yo rekonèt kòm zona. Men, kesyon an rete: ta dwe yon moun 72-zan pran vaksen zona? Ann fouye nan sijè a epi eksplore reyalite yo.

Zoster, ke yo rele tou èpès zoster, se viris varicella-zoster ki te koze, menm viris ki lakòz varisèl la. Apre rekiperasyon nan varisèl, viris la ka rete andòmi nan kò a epi reaktive pita nan lavi, ki mennen nan zona. Kondisyon sa a karakterize pa yon gratèl douloure ki tipikman parèt sou yon bò nan kò a.

Vaksen bardo a, ke yo rele tou Zostavax oswa Shingrix, rekòmande pou moun ki gen laj 50 an oswa plis. Li fèt pou ranfòse repons sistèm iminitè a nan viris varicella-zoster la, diminye risk pou yo devlope zona ak konplikasyon ki asosye li yo.

FAQ:

K: Èske vaksen bardo a san danje pou yon moun ki gen 72 an?

R: Wi, vaksen bardo a an jeneral san danje pou moun ki gen 50 an oswa plis, tankou moun ki gen 72 an. Sepandan, li toujou rekòmande pou konsilte yon pwofesyonèl swen sante anvan ou pran vaksen an, paske yo ka evalye kondisyon sante espesifik yon moun ak bay konsèy pèsonalize.

K: Èske vaksen bardo a ka anpeche bardo nèt?

A: Pandan ke vaksen an bardo siyifikativman diminye risk pou yo devlope zona, li pa garanti prevansyon konplè. Sepandan, si yon moun ki pran vaksen an devlope zona, sentòm yo souvan pi modere epi dire maladi a pi kout konpare ak moun ki pa te pran vaksen an.

K: Èske gen nenpòt efè segondè vaksen an?

A: Menm jan ak nenpòt vaksen, vaksen zona a ka lakòz kèk efè segondè, tankou woujè, doulè, oswa anfle nan sit piki a. Lòt efè segondè potansyèl yo enkli maltèt, doulè nan misk, ak fatig. Efè segondè sa yo anjeneral modere ak tanporè.

An konklizyon, an jeneral, vaksen bardo a rekòmande pou moun ki gen laj 50 an oswa plis, tankou moun ki gen 72 ane. Li ka siyifikativman redwi risk pou yo devlope zona ak konplikasyon ki asosye li yo. Sepandan, li enpòtan pou w konsilte yon pwofesyonèl swen sante pou evalye sikonstans endividyèl yo epi pran yon desizyon enfòme.