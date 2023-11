Akizisyon Estratejik Satya Nadella a: Yon etid ka nan jijman biznis

By

Lè nou panse a Satya Nadella, CEO nan Microsoft, nou souvan panse a afinite li pou krikèt ak fason li fòme konpetans lidèchip li. Sepandan, kouraj biznis Nadella a ak desizyon estratejik yo egalman enpresyonan.

Youn nan aspè kle nan manda Nadella a se kapasite li nan frape lè fè a cho. Sa a evidan nan dosye li nan akizisyon siksè. Pran, pou egzanp, akizisyon a nan LinkedIn nan 2016. Lè pri a stock nan konpayi an degrengole pa 40%, Nadella te wè yon opòtinite. Rekonèt valè ak potansyèl LinkedIn, li rapidman akeri konpayi an pou $ 26 milya dola. Depi lè sa a, pwofi LinkedIn yo te monte, sa ki jistifye akizisyon an ak simante pozisyon Microsoft nan peyizaj medya sosyal la.

Men, sa a se pa yon ensidan izole. Nadella te toujou demontre kapasite li pou idantifye bon opòtinite yo nan bon moman an. Pivo Microsoft a nan biznis nwaj se yon premye egzanp. Kòm cloud computing te pran momantòm, Nadella te sezi moman sa a epi transfòme Microsoft nan yon gwo jwè nan endistri a. Jodi a, biznis nwaj konpayi an reprezante yon pòsyon enpòtan nan $ 2.75 bilyon mache li yo.

Nan contrast, predesesè Nadella a, Steve Ballmer, te gen yon dosye track mwens siksè lè li te rive akizisyon. Li te fè plizyè acha wo-pwofil, tankou aQuantive, Nokia, ak Skype, ki finalman pwouve ke yo te erè koute chè pou Microsoft. Akizisyon sa yo te echwe pou pou bay rezilta yo te espere yo epi yo te lakòz siyifikatif ekri-off.

Diferans ki genyen ant Nadella ak Ballmer mete aksan sou enpòtans ki genyen nan bon jijman biznis. Kapasite Nadella pou disène opòtinite ak fè akizisyon estratejik te pouse Microsoft nan yon nouvo wotè. Anba lidèchip li, konpayi an te reyalize yon to kwasans anyèl konpoze de 27% nan dènye dekad la, ki depase S&P 500 la.

Avèk dènye adisyon Sam Altman ak ekip li a soti nan OpenAI, Nadella te ranfòse pozisyon Microsoft plis nan endistri AI. Mouvman sa a demontre pwovizyon ak detèminasyon li pou l kenbe yon pozisyon lidèchip nan AI Gold Rush la.

Istwa siksè Satya Nadella sèvi kòm yon etid ka ki gen anpil valè nan jijman biznis yo. Li mete aksan sou enpòtans pou sezi opòtinite, fè akizisyon byen alè, epi gen yon je pike pou potansyèl. Desizyon estratejik Nadella yo te san dout transfòme Microsoft ak solidifye pozisyon li kòm youn nan konpayi ki pi enfliyan nan mond lan.

Kesyon yo mande anpil

K: Ki jan Satya Nadella te transfòme Microsoft?



A: Satya Nadella te transfòme Microsoft lè li te fè akizisyon estratejik yo epi li te dirije pivote konpayi an nan biznis nwaj, pami lòt inisyativ.

K: Ki siksè akizisyon Nadella yo te genyen?



A: Akizisyon Nadella yo, tankou LinkedIn, pwouve yo gen anpil siksè, ak gwo kwasans revni ak kreyasyon valè pou Microsoft.

K: Ki jan estrateji akizisyon Nadella diferan de estrateji predesesè li a?



A: Kontrèman ak predesesè li a, Steve Ballmer, Nadella te demontre bon jijman biznis nan estrateji akizisyon li, sa ki lakòz rezilta siksè pou Microsoft.

K: Ki siyifikasyon adisyon Sam Altman a nan Microsoft?



A: Anplis de sa Sam Altman nan Microsoft vle di angajman Nadella nan kenbe yon pozisyon lidèchip nan endistri AI a ak plis ranfòse kapasite konpayi an nan domèn sa a.