Microsoft a Bold Move: Sekirize lavni AI ak OpenAI Akizisyon

Nan yon vire etone nan evènman yo, OpenAI, demaraj la pi gwo dèyè ChatGPT, ap fè fas a ensètitid apre depa CEO Sam Altman. Ak majorite anplwaye OpenAI yo gen anpil chans pou yo rantre nan Altman nan Microsoft, avni konpayi an sanble ensèten, ak yon kontra ki ta pèmèt moun ki pa gen okenn moun k ap antre nan lajan kach soti nan yon evalyasyon $ 86 milya dola se kounye a an danje. Sepandan, nan mitan dezòd la, gen yon sèl gayan klè ki sòti nan lonbraj yo - Microsoft.

Depi Altman depa, kapitalizasyon mache Microsoft a te monte pa yon etonan $ 63 milya dola, rive nan yon maksimòm tout tan nan $ 378 pou chak aksyon nan komès midi nan Lendi. Avèk 7.429 milya aksyon eksepsyonèl, limit sou mache Microsoft a pare pou frape yon enpresyonan $ 2.82 billions. Reyalizasyon remakab sa a mete aksan sou envestisman estratejik Microsoft nan OpenAI, ki te pwouve yo dwe yon poto nan pwogramasyon pwodwi yo, entegre nan òf popilè tankou Office365 ak GitHub.

Direktè Jeneral Microsoft a, Satya Nadella, ki moun ki te kapab siyifikativman afekte pa sòti Altman a, abilman evite yon kriz potansyèl. Nadella te reponn byen vit nan sitiyasyon an, li te fè yon mouvman fonse: li te anboche Altman ak ansyen Prezidan OpenAI Greg Brockman pou dirije yon nouvo laboratwa rechèch AI nan Microsoft. Manèv inatandi sa a, ke analis endistri yo rele yon “World Series of Poker move for the age”, demontre rezistans ak angajman Nadella pou avanse kapasite Microsoft AI.

Avèk mouvman estratejik sa a, Microsoft non sèlman te sekirize de nan figi ki pi enfliyan OpenAI yo, men tou li te kenbe yon gwo pati nan demaraj la. Anplis, li te nonmen Emmett Shear, ansyen CEO Twitch, kòm CEO pwovizwa OpenAI. Malgre ke konpozisyon nouvo ekip rechèch Microsoft a rete enkoni, anbochaj Altman ak Brockman vle di detèminasyon konpayi an pou l rete nan tèt devlopman AI.

Pandan ke vag stock Microsoft a se san dout yon rezon pou selebrasyon, defi yo ap vini yo. Konpayi an ap bezwen peye depans pou konstwi ak kenbe nouvo òganizasyon rechèch AI anba lidèchip Altman ak Brockman. Anplis de sa, gen yon posibilite pou gen ranpli obligasyon finansye enpòtan nan kontra ki deja egziste ak OpenAI.

Malgre potansyèl obstak sa yo, Microsoft akizisyon talan ak konsolidasyon teknoloji OpenAI a pozisyone konpayi an kòm pi devan nan kous pou dominasyon AI. Pandan pousyè tè a ap desann, moun k ap veye endistri yo ap tann pwochen chapit la nan dènye vwayaj AI Microsoft la.

Kesyon moun poze souvan

K: Ki sa ki OpenAI?

A: OpenAI se yon demaraj ki konsantre sou devlope teknoloji ak sistèm AI avanse.

K: Ki moun ki Sam Altman?

A: Sam Altman se ansyen CEO OpenAI, rekonèt pou lidèchip li nan domèn entèlijans atifisyèl.

K: Ki jan Microsoft te benefisye de sitiyasyon an?

A: Kapitalizasyon sou mache Microsoft a te ogmante pa $ 63 milya dola depi depa Altman a, ak konpayi an te sekirize de figi kle nan OpenAI, amelyore kapasite AI li yo.

K: Ki siyifikasyon anbochaj Altman ak Brockman?

A: Desizyon Microsoft pou anboche Altman ak Brockman demontre angajman yo pou avanse rechèch ak devlopman AI, ranfòse pozisyon yo nan endistri a.

K: Ki defi Microsoft fè fas apre akizisyon sa a?

A: Microsoft ap bezwen jere depans ki asosye ak etabli ak kenbe nouvo òganizasyon rechèch AI. Anplis de sa, ka gen obligasyon finansye ki gen rapò ak kontra ki deja egziste ak OpenAI.