OpenAI Board Shake-Up: Deplase Altman nan Microsoft pandye nan balans lan

Nan yon vire nan evènman yo, tranzisyon antisipe Sam Altman a nan Microsoft apre lekòl lage pi inatandi li nan OpenAI ka pa yon kontra fini apre tout. Sous ki pwòch pwoblèm nan revele ke Altman ak ko-fondatè Greg Brockman yo ouvè a lide pou yo retounen nan OpenAI si manm konsèy yo ki mete fen nan pozisyon yo mete sou kote. Revelasyon sa a vini nan mitan yon egzòd nan anplwaye OpenAI, ki gen ladan manm konsèy la ak chèf syantis Ilya Sutskever, ki te okòmansman sipòte retire Altman a. Ogmantasyon presyon an sou konsèy la te lakòz ensètitid ogmante, ak jis de sou twa manm ki rete yo bezwen chanje pozisyon yo pou potansyèl retabli Altman a.

Pandan ke Altman dènyèman te deklare sou medya sosyal ke "nou tout pral travay ansanm yon fason oswa yon lòt," ki endike yon lit kontinyèl, sous sijere ke Altman, Brockman, ak envestisè konpayi an ap eksplore yon sòti grasyeuz pou konsèy aktyèl la. Yon sous dekri anons anbochaj Microsoft kòm yon "modèl kenbe" tanporè, li remake ke rezolisyon an te nesesè anvan ouvèti mache bousye a. Sepandan, tou de Altman ak Microsoft rete angaje nan asire kontinwite nan operasyon pou patnè ak kliyan nan OpenAI.

Lit pou pouvwa entèn nan OpenAI te inplakabl depi Altman te tire bridsoukou, ak majorite anplwaye yo opoze aktyèl tablo a twa moun. Nan yon devlopman enpòtan, Sutskever, ki te deja jwe yon wòl esansyèl nan retire Altman a, kounye a aliman tèt li ak ko-fondatè dechouke a. Flip Sutskever a te reflete nan yon lèt ouvè bay konsèy la, ki te siyen pa majorite nan konpayi an, ki te mande pou demisyon yo ak Altman nan reyentegrasyon.

Pandan se tan, anplwaye OpenAI yo te pran nan rezo sosyal yo pou asire piblik la ke yo ap travay aktivman pou kenbe estabilite sèvis yo epi kenbe konpayi an kouri san pwoblèm pandan presyon konsèy la ap kontinye. Manm konsèy ki rete nan OpenAI yo genyen Adam D'Angelo, PDG Quora, Tasha McCauley, ansyen PDG GeoSim Systems, ak Helen Toner, direktè estrateji Georgetown's Center for Security and Emerging Technology.

Pandan sitiyasyon an ap dewoule, avni Altman deplase nan Microsoft rete ensèten. Retounen potansyèl Altman ak Brockman nan OpenAI depann sou volonte konsèy la pou yo kite, epi negosyasyon yo kontinye dèyè sèn yo pou jwenn yon solisyon ki satisfè tout pati ki enplike yo.

Sous: Wout la

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

1. Èske deplase Sam Altman nan Microsoft konfime?

Non, tranzisyon Altman a Microsoft apre ranvwa li nan OpenAI poko finalize. Li menm ak ko-fondatè Greg Brockman ouvè pou retounen nan OpenAI si manm konsèy aktyèl yo kite.

2. Poukisa anplwaye OpenAI yo kite konpayi an?

Egzòd an mas anplwaye OpenAI se yon rezilta desizyon konsèy administrasyon an pou mete fen nan Sam Altman ak lit pouvwa ki vin apre nan konpayi an. Anplwaye yo montre sipò yo pou Altman epi mande pou demisyon konsèy la.

3. Ki moun ki rès manm konsèy la nan OpenAI?

Manm konsèy aktyèl yo nan OpenAI yo se Adam D'Angelo, CEO nan Quora, Tasha McCauley, ansyen CEO nan GeoSim Systems, ak Helen Toner, direktè a nan estrateji nan Georgetown's Center for Security and Emerging Technology.

4. Ki estati negosyasyon ant Altman ak konsèy la?

Negosyasyon yo ap kontinye pou jwenn yon rezolisyon ki ta pèmèt Altman ak Brockman retounen nan OpenAI. Altman, Brockman, ak envestisè yo nan konpayi an ap travay nan direksyon pou yon sòti grasyeuz pou konsèy la.

5. Ki jan anplwaye OpenAI yo asire estabilite konpayi an?

Anplwaye OpenAI yo te ale nan rezo sosyal yo pou asire piblik la ke yo ap travay avèk dilijans pou kenbe estabilite sèvis la epi kenbe konpayi an mache san pwoblèm pandan sitiyasyon presyon konsèy la.