Reliance Industries planifye gwo envestisman nan West Bengal

By

Reliance Industries, ki te dirije pa prezidan Mukesh Ambani, te konfime yon envestisman enpòtan nan ₹ 45,000 crore nan West Bengal. Anplis de sa, konglomera a ap planifye tou envesti yon Rs adisyonèl. 20,000 crore sou twa ane kap vini yo. Nouvèl sa a te anonse pandan 7yèm edisyon Bengal Global Business Summit nan Kolkata.

Ambani te revele ke majorite nan envestisman an pral konsantre sou twa sektè kle - telecom, Yo Vann an Detay, ak byoenèji. Avèk deplwaye rapid Jio Fibre ak Air Fibre, Reliance gen pou objaktif pou transfòme chak kay nan Bengal nan yon kay entelijan. Transfòmasyon sa a gen pou kreye nouvo travay ak opòtinite antreprenarya pou dè milyon de moun nan rejyon an. Ambani te eksprime optimis li, li deklare ke Bengal gen potansyèl pou atire talan ki pi wo pa sèlman nan peyi Zend men nan atravè mond lan.

Reliance Retail, yon sipòtè de Reliance Industries, pral agrandi tou anprint li nan West Bengal. Konpayi an planifye pou ogmante kantite magazen an detay soti nan 1000 a 1200 nan de ane kap vini yo. Ekspansyon sa a espere sipòte dè santèn de MSMEs (mikwo, ti, ak mwayen antrepwiz) epi bay yo ak yon distribisyon san parèy rive atravè peyi Zend.

Ambani te mete aksan sou angajman Reliance pou bioenèji tou. Konglomera a te vin pi gwo pwodiktè bio-enèji peyi Zend, itilize pwòp teknoloji endijèn devlope li yo. Ambani te anonse plan pou etabli 100 plant biogaz konprese (CBG) nan twa ane kap vini yo, itilize rezidi agrikòl ak dechè òganik. Anplis de sa, Reliance pral ede fèmye yo nan kiltive plantasyon enèji sou yon gwo echèl, ede diminye emisyon kabòn ak pwodui fimye òganik.

Atravè envestisman sa yo nan telecom, an detay, ak byoenèji, Reliance Industries gen pou objaktif pou kontribye nan pwosperite pataje, inovasyon teknolojik, enklizivite, ak amoni nan moun nan Bengal.

Kèk kesyon ak tout repons

Ki zòn Reliance Industries plan envesti nan West Bengal?

Reliance Industries plan envesti nan domèn telecom, Yo Vann an Detay, ak byoenèji nan West Bengal.

Konbyen magazen an detay Reliance planifye pou etabli nan West Bengal?

Reliance Retail, yon sipòtè de Reliance Industries, planifye pou ogmante kantite magazen an detay soti nan 1000 a 1200 nan de ane kap vini yo.

Ki plan Reliance nan domèn bioenèji?

Reliance Industries gen pou objaktif pou etabli 100 plant biogaz konprese (CBG) nan twa ane kap vini yo epi ede kiltivatè yo nan kiltive plantasyon enèji sou yon gwo echèl. Inisyativ sa yo pral ede diminye emisyon kabòn epi pwodui fimye òganik.