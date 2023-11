Li difisil pou kwè, men The Legend of Zelda: Ocarina of Time ap selebre 25yèm anivèsè li jodi a. Si reyalite sa a fè w santi w fin vye granmoun, ou pa poukont ou. Mwen toujou sonje eksitasyon ak antisipasyon ki te antoure liberasyon premye avanti 3D Zelda Nintendo a an 1998. Kòm yon fanatik vèsman anvan an, A Link to the Past, mwen pa t 'kapab tann jwenn men m' sou Ocarina of Time.

Mwen te gen ase chans pou m te gen opòtinite pou yo jwe ak revize jwèt la jis kèk jou anvan lage ofisyèl li yo. Mwen sonje byen klè mwen te pase yon kantite èdtan benyen nan jwèt la, navige mond lan sansasyonèl nan Hyrule, ak fè eksperyans istwa a sezon. Tranzisyon an nan grafik 3D te san pwoblèm, ak mekanik yo jeu te inogirasyon pou tan li yo.

Pou m fè yon vwayaj nan liy memwa epi rasanble souvni mwen nan premye jou sa yo, mwen te kontakte ansyen kòlèg mwen yo nan IGN64. Ansanm, nou te sonje eksitasyon ki antoure jwèt la ak anpil èdtan yo te pase jwe li. Nou menm te gen privilèj pou nou jwe yon preview bati nan yon evènman Zelda nan Seattle ki rele Zelda Summit.

Yon detay entrigan ki te parèt pandan diskisyon nou an se te prezans san nan vèsyon an byen bonè nan jwèt la. Lè batay Ganon, li ta voye san wouj lè yo te frape. Sepandan, sa a te pita chanje nan vèt "swe" nan vèsyon ki vin apre nan jwèt la. Petèt Nintendo te konsène sou Rating jwèt la oswa tou senpleman te santi li pa t 'aliman ak vizyon yo.

Gade dèyè, Ocarina of Time kenbe yon plas espesyal nan istwa jwèt. Li non sèlman solidifye franchiz The Legend of Zelda kòm yon non moun nan kay la, men tou li te pouse limit yo nan sa ki te posib nan jwèt. Mond immersion li yo, karaktè memorab, ak senaryo kaptivan kaptive dè milyon de jwè atravè lemond.

Pandan n ap selebre 25yèm anivèsè jwèt sa a renmen anpil, ann pran yon ti moman pou nou apresye enpak li te genyen sou endistri a ak souvni li te kreye pou anpil jwè. Bòn fèt, Ocarina of Time!

Kesyon moun poze souvan

1. Èske Ocarina of Time pi bon jwèt Zelda a?

Opinyon yo ka varye, men anpil moun konsidere Ocarina of Time kòm youn nan pi bon jwèt Zelda yo janm fèt. Jeu inovatè li yo, senaryo pwofon, ak vizyèl sansasyonèl etabli yon nouvo estanda pou seri a.

2. Èske mwen ka jwe Ocarina of Time sou konsola modèn?

Wi, Ocarina of Time te re-lage plizyè fwa apre lansman inisyal li sou Nintendo 64 la. Li disponib kounye a sou Nintendo 3DS la epi yo ka jwe sou Nintendo Switch la atravè sèvis la Nintendo Switch Online.

3. Ki jan Ocarina of Time te enfliyanse pwochen jwèt Zelda?

Ocarina of Time mete fondasyon pou pwochen jwèt Zelda nan entwodwi divès kalite mekanik jeu ak karakteristik ki te vin tounen staples nan seri a. Anfaz li yo sou eksplorasyon, rezoud devinèt, ak rakonte istwa Immersion enfliyanse tit ki vin apre Zelda.

4. Poukisa Ocarina of Time konsidere kòm yon chèf jwèt?

Ocarina of Time yo souvan fè lwanj pou jeu inovatè li yo, bèl band son, ak karaktè memorab. Li te tradui avèk siksè fòmil la renmen anpil Zelda nan domèn 3D, kreye yon eksperyans Gaming Immersion ak inoubliyab.

5. Èske gen plan pou yon fen nan Ocarina of Time?

Pandan ke pa gen okenn sekans dirèk nan Ocarina of Time, jwèt la te resevwa yon siksesè espirityèl nan fòm lan nan The Legend of Zelda: Majora's Mask. Mask Majora a konsève anpil nan eleman jeu ak mekanik yo prezante nan Ocarina of Time pandan y ap ofri yon senaryo inik ak pi fonse.

Tanpri sonje enfòmasyon yo bay nan FAQ sa a baze sou konesans ki disponib kounye a epi yo ka chanje.

