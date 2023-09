Americana Motor Hotel: Yon oasis retro-futuris sou Route 66

By

Sitiye nan bèl vil Flagstaff, Americana Motor Hotel dènyèman te sibi yon transfòmasyon konplè, ki te pote yon touche retro-futuris nan bòn istorik Route 66 sa a. Dirije pa Practice Hospitality, yon konpayi jesyon otèl ki renome, Americana Motor Hotel kounye a ofri envite yo yon eksperyans inoubliyab ak konsepsyon inik li yo, ekipman reflechi, ak premye kote.

Desine enspirasyon nan mèvèy natirèl Flagstaff ak istwa linè rich, konsepsyon Americana Motor Hotel se yon melanj de nostalji mitan syèk la ak estetik modèn. Andrew Alford, designer prensipal la, enkòpore koulè fonse, modèl jewometrik, ak eleman atistik enspire pa jaden flè ki antoure a. Atansyon sa a sou detay kreye yon atmosfè kaprisyeuz, ak referans kache nan astwonomi ak Route 66 nan tout pwopriyete a.

Gèstroum yo nan Americana Motor Hotel yo eksitan futuris Rustic, konbine ton latè cho ak teksti bwa ak tekstil rich. Tapi ki atire je yo ak bann ki vire, headboards ki okoumansman de mete ski ane 1970 yo, ak atizay orijinal selebre forè konifè ikonik Flagstaff yo kreye yon anbyans inik ak envite. Menm pyès ki nan konpitè douch la ak mozayik blan yo te chwazi pou rann omaj a ekipman NASA Apollo aterisaj lalin lan.

Gwoup otèl la akeyi envite ak yon etajè bwochi vwayaj ansyen, ajoute yon touche nan nostalji nan eksperyans nan chèk-an. Anplwaye ki gen konesans yo disponib pou bay enfòmasyon sou zòn nan, epi gwoup la ofri chèz konfòtab, jwèt tablo, ak yon espas pou vann detay ki gen anpil bagay ak souvni. Envite yo kapab tou fè pou sèvi ak bankèt kominal la, ekipe ak priz kouran, sa ki fè li pafè pou travay aleka.

Deyò, Americana Motor Hotel gen yon lakou ki laj, kote envite yo ka detann bò pisin ki chofe pandan tout ane a, jwe jwèt lakou, detann nan yon Hammock, oswa rasanble otou Firepits yo pou pataje istwa vwayaj. Amater lanati pral apresye teleskòp ki disponib pou gade zetwal yo ak bisiklèt yo ofri pou eksplore vil la.

Kòm yon otèl zanmitay bèt kay, Americana Motor Hotel akeyi konpayon fourur nan tout gwosè. "Barkyard" kloti nan pwopriyete a bay yon espas ki an sekirite pou bèt kay yo lonje janm yo, pandan y ap yon estasyon lave chen pratik asire yo rete pwòp ak konfòtab. Anplis de sa, angajman otèl la pou dirab evidan nan chwa li genyen nan bwason nan bwat aliminyòm, boutèy dlo ki kapab itilize ankò, ak jaden ki toleran sechrès.

Flagstaff, ke yo rekonèt kòm "City of Seven Wonders," ofri opòtinite kontinuèl pou avanti. Kit vizite Grand Canyon, Arizona Snowbowl, Lowell Observatory, oswa nenpòt nan destinasyon deyò rejyon an, Americana Motor Hotel sèvi kòm kan debaz pafè pou eksplorasyon. Apre yon jou nan randone, ski, oswa eksplore bèl bagay yo nan lanati, envite yo ka fè bak nan konfò nan Americana Motor Hotel epi detann nan chanm ki byen amennen li yo.

Pou aprann plis sou Americana Motor Hotel epi fè rezèvasyon, vizite sit entènèt yo nan americanamotorhotel.com oswa rele 928.833.3060.

