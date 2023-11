Vant Vandredi Nwa Pokémon GO ofri pyès monnen bonis doub pou antrenè yo

By

Pokémon GO dènyèman te revele detay enteresan sou Vann Vandredi Nwa ane sa a. Fòmatè yo pral gen opòtinite pou double PokéCoins bonis yo lè yo achte pakèt plis pase $20 USD sou magazen ofisyèl Pokémon GO Web la. Pwomosyon eksklizif sa a pèmèt jwè yo jwenn PokéCoins andeyò boutik regilye nan aplikasyon an pandan y ap touche pyès monnen bonis adisyonèl kòm yon rekonpans pou achte yo.

Pandan ke nouvèl la ka sanble atiran, li enpòtan sonje ke pyès monnen yo doub bonis pa vle di resevwa doub gwosè pake a pou menm pri a. Olye de sa, Niantic ap double pyès monnen bonis yo akòde pou acha ki fèt nan magazen an entènèt Pokémon GO.

Pou fè yon ti limyè sou pri yo ak konparezon, nou te egzamine pri pake ki disponib sou magazen entènèt regilye a, boutik nan-app nan Kwoasi. Kenbe nan tèt ou ke pri yo ka varye selon rejyon ou akòz pri Niantic espesifik pou rejyon an.

Lè w fin revize pakèt ki disponib yo, li evidan ke kontra Vandredi Nwa yo ofri kèk avantaj pou pi gwo acha pake. Sepandan, yo ka pa tankou remakab jan espere. Lè w konpare gwo pakèt 2500 pyès monnen, 5200 pyès monnen, ak 14500 pyès monnen, pakèt magazen entènèt regilye yo pwouve yo apeprè 7% pi bon mache pase pakèt ki nan jwèt la. Pandan se tan, pakèt Black Friday yo montre yon ekonomi mwayèn 13.5% konpare ak pakèt ekivalan nan jwèt yo.

An jeneral, si w chwazi pou w pran avantaj sou vant sa a, ou ka espere ekonomize nenpòt kote soti nan 12% a 14.3%, tou depann de pake a ou chwazi pou.

Lè nou konsidere konklizyon sa yo, li an sekirite pou nou di ke kontra sa yo Black Friday yo ka pa tankou lespri-mouche jan kèk konsomatè te rive antisipe. Si w pa bezwen PokéCoins ijan, li ta bon pou w sote vant sa a. Sepandan, si w ap chèche fè yon acha, asire w ke pa gen yon diferans enpòtan nan rabè ant gwosè pake yo ofri.

FAQ:

K: Ki jan Fòmatè yo ka benefisye de Vant Black Friday Pokémon GO a?

A: Fòmatè yo ka double PokéCoins bonis yo pou chak acha sou pakèt ki gen plis pase $ 20 USD atravè Pokémon GO Web Store la.

K: Èske pri pake Black Friday yo menm globalman?

A: Non, Niantic itilize prix espesifik rejyon an, kidonk pri yo ka varye selon peyi ou.

K: Ki jan pakèt Black Friday yo konpare ak magazen entènèt regilye yo ak pakèt ki nan aplikasyon yo?

A: Pakèt magazen entènèt regilye yo, an mwayèn, 7% pi bon mache pase pakèt nan-jwèt, pandan y ap pake Vandredi Nwa yo ofri ekonomi anviwon 13.5%.