Sony dènyèman te fè fas ak kritik pou tit ki pa klè ki te ajoute nan sèvis PlayStation Plus li yo pandan kèk mwa ki sot pase yo. Sepandan, konpayi an sanble te pran yon etap fonse lè li enkli jwèt la ki gen anpil deba, Seyè a bag yo: Gollum, nan katalòg li pou 2023.

Desizyon an te pwovoke reyaksyon melanje nan mitan joueurs yo. Pandan ke gen kèk ki wont ak adisyon a, lòt moun jwenn imè nan chwa kontwovèsyal la. Li te pibliye jis kèk mwa de sa nan mwa me, Seyè a nan bag yo: Gollum echwe pou enpresyone jwè yo ak misyon san remakab li yo, vizyèl san enspirasyon, ak jeu repetitif. San sipriz, li kounye a kenbe yon evalyasyon "sitou negatif" sou machin vapè.

Kritik ki antoure jwèt la te tèlman grav ke menm pwomotè li yo, Daedalic Entertainment, te santi oblije lage yon deklarasyon pou ekskiz pou enpèfeksyon yo. Yon ti tan apre lage jwèt la, estidyo devlopman an te fè fas ak fèmen epi li te deside konsantre sou pibliye pito.

Avèk konkiran nan jwèt 2023 pou ane a ap chofe sèn nan jwèt, Seyè a nan bag yo: Gollum pa gen anpil chans pou resevwa okenn felisitasyon. Pèfòmans pa klè li yo ak resepsyon negatif fè li yon adisyon san remakab nan katalòg PlayStation Plus la.

Nan nouvèl ki gen rapò, joueurs ka gade pou pi devan pou yon jwèt avanti k ap vini yo rele Seyè a bag yo: Tales of the Shire. Konbine eleman ki soti nan tit popilè tankou Stardew Valley ak linivè renmen anpil nan Latè Mwayen, jwèt sa a espere yo dwe lage nan 2024. Nou swete ke li pral ofri yon eksperyans ki pi kaptivan ak agreyab pou fanatik nan franchiz Seyè a bag yo.

Kesyon moun poze souvan

1. Ki evalyasyon Seyè a nan bag yo: Gollum?

Seyè a nan bag yo: Gollum kounye a gen yon evalyasyon "sitou negatif" sou machin vapè.

2. Èske te gen nenpòt konfli ki te genyen sou liberasyon Seyè a nan bag yo: Gollum?

Wi, jwèt la te resevwa kritik pou misyon san imajinasyon li yo, anviwònman fab, grafik pòv, ak jeu repetitif. Pwomotè a, Daedalic Entertainment, te menm bay yon ekskiz pou enpèfeksyon jwèt la.

3. Kisa joueurs ka atann de Seyè a bag yo: Tales of the Shire?

Lord of the Rings: Tales of the Shire se yon jwèt avanti kap vini ki konbine eleman ki soti nan Stardew Valley ak linivè Latè Mwayen an. Li pral lage nan 2024, ofri fanatik yo yon eksperyans jwèt inik.