Sony ranpli mak komèsyal pou PlayStation 6 ak PlayStation 10: Pwoteje mak PlayStation la pou lavni

Sony dènyèman te depoze mak pou non PlayStation 6 ak PlayStation 10, sa ki montre angajman li pou sekirize avni mak PlayStation la. Mouvman pwoaktif sa a asire ke konpayi an gen dwa nonmen nan konsola k ap vini yo epi anpeche nenpòt lòt moun pran yo.

Pandan ke li ka sanble twò bonè pou planifye pou konsole ki se ane lwen yo te lage, apwòch Sony a nan trademarking non konsole te yon pratik ki konsistan. Mak komèsyal yo pou PlayStation 2, PlayStation 3, ak PlayStation 4 yo chak te depoze anvan liberasyon konsola respektif yo.

Estrateji prevantif sa a se yon fason pou Sony kenbe avantaj konpetitif li nan mache a. Lè yo asire dwa yo nonmen byen davans, konpayi an ka pwoteje tèt li kont frajilite potansyèl ki ka rive nan pèdi aksè a tit jwèt popilè. An reyalite, Sony mansyone nan dokiman li a ke Microsoft te ofri pou fè jwèt Activision disponib sèlman sou PlayStation jiska 2027.

Pandan ke li pa sèten ki sa avni an nan jwèt konsole pral sanble, mouvman Sony a demontre angajman li nan asire lonjevite a nan mak la PlayStation. Lè yo planifye alavans ak non mak komèsyal pou konsola ki pa ka lage pandan plizyè ane, Sony ap pwoteje pozisyon li nan endistri jwèt la.

Li enpòtan sonje ke depoze mak sa yo pa garanti egzistans oswa lage PlayStation 6 nan konsola PlayStation 10. Nati teknoloji ak jwèt kap evolye rapidman ka gen yon enpak siyifikativ sou delè a ak devlopman konsola sa yo nan lavni.

An konklizyon, desizyon Sony pran pou make non PlayStation 6 ak PlayStation 10 siyifi detèminasyon konpayi an pou pwoteje mak li epi rete pi devan nan mache gaming konpetitif la. Pandan ke spesifik yo nan konsola sa yo rete ensèten, mouvman sa a demontre angajman Sony nan antisipe ak prepare pou avansman nan lavni nan jwèt konsole.

