Nouvo Opòtinite Devwale Ak Planetaryom Mizajou SUNY Oswego a

Planetarium Shineman SUNY Oswego a dènyèman te sibi gwo mizajou ak renovasyon, sa ki lakòz teknoloji elaji, amelyore fasilite pou itilize, ak opòtinite aprantisaj amelyore pou elèv k ap pouswiv minè astwonomi a. Pwosesis amelyorasyon an, ki te kòmanse plis pase yon ane de sa, te vize abòde limit yo nan lojisyèl anvan planetaryòm nan, Starry Night.

Sou gidans Natalia Lewandowska, direktè planetaryòm nan ak pwofesè asistan nan fizik nan SUNY Oswego, vwayaj amelyorasyon an te kòmanse ak yon vizit nan yon atelye nan Chadds Ford, Pennsylvania. Atelye a te revele ke konpayi an dèyè Starry Night, Spitz Inc., te akeri pa Cosm, yon lòt konpayi planetaryom, ki mennen nan sispann nan Starry Night ak entwodiksyon nan yon nouvo sistèm lojisyèl amelyore ki rele Digistar.

Gras a yon sibvansyon jenere ki soti nan Shineman Endowed Fund, amelyorasyon planetaryòm yo enkli non sèlman nouvo lojisyèl, men tou kenkayri òdinatè ki nesesè yo ak iterasyon Windows ki ajou. Lewandowska te eksplike ke planetaryòm nan tout antye kounye a opere sou de òdinatè ki fèk ranplase ki kouri Digistar 7.

Adopsyon Digistar 7 reflete evolisyon rapid nan teknoloji. Amelyorasyon kontinyèl li yo ofri nouvo karakteristik ak kapasite, ki gen ladan kapasite pou konekte planetaryòm nan ak entènèt la pou premye fwa. Koneksyon sa a pèmèt teknisyen Spitz Inc. pou yo rezoud nenpòt pwoblèm oswa pwoblèm a distans lè yo jwenn aksè nan lojisyèl planetaryòm nan sou Entènèt.

Koneksyon sou entènèt la tou fasilite kolaborasyon ak bagay konplike nan kreye montre planetaryòm. Digistar 7 bay aksè a yon baz done nwaj ki baze sou byen kominote kreye ak dènye done astwonomik entènasyonal yo, sa ki pèmèt prezantasyon dinamik ak inovatè. Kounye a, elèv yo ka temwen Vwayaj Lakte a nan divès spectre limyè, tankou reyon gama, sa ki pèmèt yon konpreyansyon pi immersif ak konplè sou fenomèn selès yo.

Avansman sa yo te pwovoke devlopman nouvo opòtinite aprantisaj pou elèv SUNY Oswego. Plan pou prezante yon kou planetaryòm nan sezon otòn ane pwochèn pral pèmèt elèv yo aprann sibtilite ki genyen nan kreye pwòp emisyon yo. Kou sa a pral patikilyèman benefisye pou moun ki pouswiv yon minè nan astwonomi.

Planetarium SUNY Oswego te kenbe yon eritaj nan sèvi kominote inivèsite a depi ane 1960 yo. Lè yo anbrase teknoloji dènye kri ak ankouraje kolaborasyon pami amater astrofizik, Shineman Planetarium modènize kontinye tradisyon sa a pandan y ap pouse elèv yo nan nouvo fwontyè eksitan nan eksplorasyon astwonomik.

