Premye Eksperyans Oksijèn Pwodui sou Mas rive nan yon fen siksè

Premye eksperyans pou pwodui oksijèn sou Mas, ki rele MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), fini avèk siksè apre li te depase objektif inisyal NASA yo. Reyalizasyon etap enpòtan sa a ta ka bay bonjan enfòmasyon pou misyon ekipe nan fiti sou planèt wouj la.

MOXIE, yon aparèy ki gwosè mikwo ond ki sitiye sou rover Perseverance, te kòmanse operasyon li de sa plis pase dezan yon ti tan apre aterisaj rover a sou Mas. Objektif li se te jenere oksijèn nan konvèti gaz kabonik abondan planèt la nan lè respirab.

Pandan eksperyans la, MOXIE te pwodwi yon total de 122 gram oksijèn, ki ekivalan a kantite lajan an yon ti chen respire nan 10 èdtan. Nan pik li yo, enstriman an te pwodwi 12 gram oksijèn pou chak èdtan nan yon nivo pite 98% oswa pi wo, ki depase atant NASA yo. Nan dat 7 Out, MOXIE te konplete 16yèm ak dènye operasyon li yo, ranpli tout kondisyon li yo.

Enplikasyon siksè MOXIE a enpòtan. Avèk atmosfè Marsyen an ki gen 96% gaz kabonik, konvèti li nan oksijèn ta ka enpòtan anpil pou kenbe lavi moun sou planèt la. Anplis de sa, teknoloji tankou MOXIE ta ka jwe yon wòl enpòtan nan sipòte misyon eksplorasyon nan lavni lè yo bay lè rèspirab epi sèvi kòm yon sous propellant fize pou vwayaj retounen sou Latè.

Transpòte gwo kantite oksijèn ak pwopilsan fize soti Latè pou rive Mas se yon efò ki difisil e ki koute chè. Devlope teknoloji ki pèmèt astwonòt yo ekstrè ak itilize resous ki soti nan anviwònman yo ta senplifye misyon sa yo anpil epi kreye plis espas pou pwovizyon esansyèl.

Pandan ke MOXIE te pave wout la pou fè ekstraksyon oksijèn sou Mas, gen anpil plis yo eksplore. Pwochen etap la enplike nan tès lòt teknoloji, tankou zouti ak materyèl abita, ki ka plis amelyore kapasite eksplorasyon. Leson yo aprann nan men MOXIE pral ede nan devlopman yon sistèm plen echèl ki gen ladann yon dèlko oksijèn ki kapab likide ak estoke oksijèn nan.

Reyalizasyon inogirasyon sa a pote nou yon etap pi pre yon avni kote astwonòt yo ka dirab viv ak travay sou Mas lè yo itilize resous lokal yo. Avèk pwogrè ki kontinye nan teknoloji espas, eksplorasyon imen planèt wouj la ap vin yon reyalite pi byen mèb.

Definisyon:

– MOXIE: Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, yon aparèy sou rover Perseverance ki fèt pou konvèti gaz kabonik nan oksijèn sou Mas.

– Pèseverans rover: Yon rover robo sou Mas, ki opere pa NASA, pou eksplore sifas la ak kolekte done.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, ajans espas Etazini.

Sous:

- CNN: [sous]

- NASA: [sous]