Payday 3: Yon Sekans apwopriye nan similatè Heist renmen anpil la

Sekans trè antisipe nan similatè popilè vòlè a, Payday 3, dènyèman te konkli beta louvri li yo epi kite jwè yo eksite pou lage konplè a pita nan mwa sa a. Bati sou siksè predesesè li a, Payday 2, Payday 3 pwomèt yo ofri yon eksperyans FPS multijoueurs koperativ amelyore kote jwè yo ka angaje yo nan vòl elabore ak zanmi yo.

Youn nan karakteristik yo ki rekòmanse nan Payday 3 se mouvman an modènize ak mekanik zam. Jwè yo pral kounye a gen kapasite nan fè manèv modèn tankou glisman, ki ka itil pou tou de konba ak enfiltrasyon. Anplis de sa, zam nan Payday 3 yo santi yo gen plis enpak ak satisfè, ajoute nan eksperyans immersion an jeneral. Entwodiksyon an nan sèvi ak otaj sivil kòm plak pwotèj vyann se tou yon adisyon remakab, fòse lènmi yo angaje yo nan konba mele pou evite malè inosan.

Sepandan, se pa tout chanjman nan Payday 3 yo te rankontre ak menm nivo antouzyasm. Nouvo sistèm pye bwa konpetans la senplifye aspè konstriksyon yo jwenn nan Payday 2 epi li limite jwè yo chwazi sèlman kat avantaj pou chak vòl. Pandan ke avantaj ki disponib yo toujou fre epi yo ofri kapasite inik, chanjman sa a retire sans nan wòl espesyalize nan yon ekipaj, ki te yon aspè santral nan jan an krim. Retire Perk Decks, ki te bay avantaj minè ki gen rapò ak background yon karaktè, tou se enèvan pou kèk jwè yo.

Malgre kritik sa yo, Payday 3 ofri opsyon elaji ak mekanik pou kouri enfiltrasyon, ki se yon amelyorasyon enpòtan sou predesesè li yo. Misyon enfiltrasyon yo kounye a pi posib depi nan kòmansman an, ak jwè yo ka pran wout altènatif nan siksè nan sabote mezi sekirite ak dezaktive sistèm elektrik. Anplis de sa nan gad vòlè, atir anviwònman, kamera kache, ak amelyore AI lènmi plis amelyore eksperyans nan enfiltrasyon.

An konklizyon, Payday 3 ap fòme yon fen merite nan fantezi a renmen anpil vòl labank. Avèk mekanik jeu amelyore ak opsyon elaji pou konba ak enfiltrasyon, fanatik nan seri a ka gade pou pi devan pou yon eksperyans enteresan ak Immersion lè jwèt la plen lage.

- Definisyon FPS multijoueurs koperativ: Yon estil jwèt videyo ki mete aksan sou travay ann ekip ak kolaborasyon nan yon anviwònman tirè premye moun.

- Definisyon similatè ègzist: Yon genre jwèt videyo ki pèmèt jwè yo simulation epi fè eksperyans planifikasyon ak egzekite ègzist konplèks.