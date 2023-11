Enfliyans k ap grandi Oura: Yon nouvo chapit nan swen sante

By

Nan dènye nouvèl, Oura, dirijan konpayi konekte entelijan bag, te fè yon adisyon enteresan nan ekip li a. Jason Oberfest, yon ansyen egzekitif Apple Health ak yon figi enpòtan nan endistri swen sante a, te nonmen kòm tèt estrateji klinik Oura a ak travay swen sante. Mouvman estratejik sa a vle di angajman Oura pou elaji rezo patnè li yo ak etabli tèt li kòm yon jwè enpòtan nan espas swen sante a.

Oura te vini yon fason lontan depi kreyasyon li kòm yon kanpay Kickstarter an 2015. Konpayi an te pave wout li nan siksè ak entwodiksyon bag dezyèm jenerasyon li yo nan 2018, ak pi resamman, Oura Ring twazyèm jenerasyon an nan 2021. Oura Ring itilize teknoloji dènye kri pou bay enfòmasyon konplè sou sante nan swiv plis pase 200 byometrik, ki gen ladan modèl dòmi, aktivite fizik, nivo estrès, batman kè, sik règ, ak nivo oksijèn nan san. Avèk yon konsepsyon dous ak yon aplikasyon konpayon pwisan, Oura Ring la te vin popilarite pami moun ki gen konsyans sante, ki gen ladan selebrite tankou Jennifer Aniston ak Prince Harry.

Randevou Jason Oberfest demontre detèminasyon Oura pou l evolye pi lwen pase yon tracker sante ak byennèt nan yon zouti sante konplè. Avèk ekspètiz Oberfest nan mond swen sante ki konekte ak patisipasyon enpòtan li nan ekip sante Apple la, Oura pare pou l jwenn yon konpreyansyon pi pwofon sou endistri swen sante a epi fè pwogrè pou l vin tounen yon solisyon swen sante konplè.

PDG Tom Hale te eksprime antouzyasm li sou arive Oberfest a, ki deklare ke li make kòmansman yon nouvo chapit pou Oura. Lanbisyon konpayi an pou lejitimize Oura Ring kòm yon zouti sante holistic se plis egzanp pa dènye kolaborasyon li yo, tankou patenarya ak Gucci yo kreye yon bag koutim. Anplis de sa, Oura te fasilite acha bag li yo atravè kont depans swen sante fleksib (FSAs) nan patenarya ak yon platfòm e-commerce sante.

Oura Ring la te deja jwenn rekonesans pou done perspicaces li yo ak koòdone itilizatè-zanmitay. Anpil itilizatè yo jwenn aplikasyon Oura konpayon byen lwen siperyè pase Apple Fitness, ki ofri yon seri karakteristik pi konplè ak yon konsepsyon vizyèlman atire.

Pandan Oura ap kontinye elaji orizon li yo ak adisyon Jason Oberfest, li klè ke vizyon konpayi an pou lavni an konsantre sou otorize moun yo ak teknoloji sante avanse. Avèk bag inik li yo ak apwòch inovatè, Oura ap revolisyone fason nou jere sante nou ak byennèt nou.

Kèk kesyon ak tout repons

Ki sa ki Oura Ring?

Oura Ring se yon bag entelijan ki itilize teknoloji avanse pou swiv plis pase 200 byometrik, ki bay itilizatè yo enfòmasyon detaye sou sante yo.

Ki moun ki Jason Oberfest?

Jason Oberfest se yon ansyen egzekitif Apple Health ak yon manm kle nan ekip sante Apple la. Li te rantre nan Oura kòm tèt estrateji klinik ak travay swen sante.

Ki sa ki mete Oura apa de lòt trackers sante?

Oura Ring distenge tèt li ak seri konplè li yo nan karakteristik, konsepsyon dous, ak aplikasyon konpayon zanmitay. Li ofri done perspicaces ak yon koòdone vizyèlman atire.

Ki vizyon Oura pou lavni?

Oura gen pou objaktif pou etabli tèt li kòm yon solisyon swen sante konplè, ale pi lwen pase yon tracker sante ak byennèt. Konpayi an ap travay nan direksyon pou lejitimize Oura Ring la kòm yon zouti sante holistic.

Ki kolaborasyon Oura te antreprann?

Oura te kolabore ak Gucci pou kreye yon bag koutim ak kontra ankre ak yon platfòm e-commerce sante pou fasilite acha bag la atravè kont depans swen sante fleksib (FSAs).