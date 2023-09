Orange Pi prezante Orange Pi Zero 2W a: Yon altènatif ki chaje ak pouvwa a Franbwaz Pi Zero 2 W.

Orange Pi te revele dènye ofrann li yo, Orange Pi Zero 2W, ki pwomèt pou l bay pèfòmans amelyore ak memwa ogmante konpare ak konpetitè li yo. Orange Pi Zero 2W la mache ak yon processeur Allwinner H618 quad-core Cortex-A53, ki fè li yon chwa solid pou yon seri aplikasyon, ki gen ladan bwat televizyon, aparèy depoze ekran entelijan, kay entelijan, pòtay entelijan, ak entènèt bagay sa yo. (IoT).

Orange Pi Zero 2W a tire enspirasyon nan Raspberry Pi Zero 2 W, ki te pibliye nan mwa Oktòb 2021 kòm yon siksesè ki pi wo nan Raspberry Pi Zero orijinal la. Menm jan ak kontrepati Franbwaz li yo, Orange Pi Zero 2W a gen yon processeur kwadwilatè Arm Cortex-A53, men li ofri yon vitès revèy ki rive jiska 1.5GHz, ki fè li 50% pi vit pase Franbwaz Pi Zero 2 W nan vitès stock. Anplis de sa, li gen anpil yon processeur grafik Arm Mali G31-MP2 ak sipò pou OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, ak Vulkan 1.1.

Yon gwo avantaj nan Orange Pi Zero 2W se kapasite memwa li. Itilizatè yo ka chwazi ant 1GB, 1.5GB, 2GB, oswa 4GB RAM, ki se doub minimòm la ak jiska uit fwa maksimòm ki disponib sou Franbwaz Pi Zero 2W la. Komisyon Konsèy la gen ladan tou 16MB nan memwa flash SPI ak yon plas microSD pou depo prensipal.

Karakteristik kle Orange Pi Zero 2W a gen ladan yon pò mini-HDMI 2.0 ak sipò 4k60, de pò USB 2.0 Kalite-C (youn pou pouvwa ak youn pou aparèy), ak yon header GPIO 40-pin ki pa peple. Li tou enkòpore Wi-Fi 5 ak Bluetooth 5.0/BLE koneksyon.

An tèm de kapasite ekspansyon, Orange Pi Zero 2W bay yon koòdone ekspansyon koutim 24-pin, ki gen ladan de liy USB 2.0, yon koneksyon Ethernet 10/100, sipò odyo ak videyo analòg, yon reseptè enfrawouj, ak koneksyon pou pouvwa ak itilizatè. -defini bouton. Pandan ke pa gen okenn konektè Kamera Serial Interface (CSI) tankou Franbwaz Pi Zewo 2 W, Orange Pi a ofri USB 2.0 koneksyon kòm yon altènatif pou sipò kamera.

Konpatibilite lojisyèl gen ladan Android 12, Debian 11 ak 12, Ubuntu 20.04 ak 22.04, osi byen ke pwòp konpayi an Arch Linux ki baze sou Orange Pi OS.

Orange Pi Zero 2W disponib pou achte nan magazen AliExpress Orange Pi a, ak pri ki sòti nan $12.90 pou modèl RAM 1GB a $23 pou variant 4GB la. Anplis de sa, pakèt ki gen ladan yon tablo ekspansyon ak odyo analòg, pò USB 2.0 plen gwosè, yon pò Ethernet, bouton, ak yon reseptè enfrawouj kòmanse nan $ 17.80, eksepte depans transpò.

An jeneral, Orange Pi Zero 2W se yon altènatif konpetitif pou Raspberry Pi Zero 2 W, ki ofri pèfòmans amelyore, anpil opsyon memwa, ak yon seri divès kalite karakteristik koneksyon, ki fè li yon chwa apwopriye pou divès kalite aplikasyon pou IoT ak kay entelijan.

Sous:

– Orange Pi

- AliExpress