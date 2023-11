OnePlus Buds 3: Nouvo ekoutè san fil nan travay yo

By

Manifakti elektwonik Chinwa OnePlus yo rapòte lanse yon nouvo adisyon nan pwogramasyon popilè OnePlus Buds li yo. Pandan ke pa gen okenn konfimasyon ofisyèl ankò, referans sou ekoutè kap vini yo, rimè ap rele OnePlus Buds 3, yo te takte sou sit entènèt Biwo Estanda Endyen an (BIS) ak baz done US Federal Komisyon Komisyon (FCC).

Dapre lis FCC la, OnePlus Buds 3 a pral prezante yon ka batri 520mAh ak 4.5W opinyon ak sipò pwodiksyon 1.2W. Chak ekoutè espere gen yon batri 58mAh, ki ofri itilizatè yo èdtan long nan lèktur. Desen konsèp yo montre sou sit entènèt la sanble ak rann ki te deja koule, ki sijere ke nouvo ekoutè yo ka gen yon konsepsyon ki sanble ak sa yo ki nan OnePlus Buds Pro 2.

Ekran nan lis BIS la revele ke OnePlus Buds 3 ta ka byento fè wout yo nan mache Endyen an. Lis la, ki gen dat 10 oktòb 2023, pa bay okenn detay espesifik sou ekoutè yo men endike arive iminan yo.

Rimè ki antoure OnePlus Buds 3 yo sijere ke yo pral vini ekipe ak sipò 48dB anilasyon bri aktif (ANC), ki pèmèt itilizatè yo jwi yon eksperyans odyo vrèman Immersion. Yo di tou ekoutè yo prezante Bluetooth 5.3 ak koneksyon Google Fast Pair, ki fè yo konpatib ak yon pakèt aparèy. Anplis de sa, yo ka ofri sipò koneksyon doub ak fè grandizè yon konstriksyon IP55-rated, asire dlo ak rezistans swe.

Pandan ke OnePlus poko pibliye enfòmasyon ofisyèl sou OnePlus Buds 3 yo, espekilasyon sijere ke yo ta ka revele ansanm ak OnePlus 12 la ki trè antisipe. Fanatik yo ap tann plis mizajou nan men konpayi an konsènan espesifikasyon, karakteristik, ak disponiblite OnePlus Buds 3 yo.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

1. Ki lavi batri a espere nan OnePlus Buds 3 yo?

OnePlus Buds 3 yo gen rimè pou ofri jiska 9 èdtan nan lavi batri sou yon sèl chaj, ak ANC etenn. Lè yo konbine avèk ka batri a, yo ka bay yon total jiska 33 èdtan nan lèktur.

2. Èske OnePlus Buds 3 yo gen anilasyon aktif bri (ANC)?

Wi, OnePlus Buds 3 yo di vini ak sipò 48dB anilasyon bri aktif (ANC), sa ki pèmèt itilizatè yo jwi yon eksperyans odyo Immersion lè yo bloke bri background ki pa vle.

3. Ki opsyon koneksyon OnePlus Buds 3 yo pral ofri?

Yo atann de ekoutè yo genyen Bluetooth 5.3 ak koneksyon Google Fast Pair, sa ki asire koneksyon san pwoblèm ak yon pakèt aparèy pou yon eksperyans itilizatè san pwoblèm.

4. Èske OnePlus Buds 3 yo ap reziste dlo ak swe?

Wi, OnePlus Buds 3 yo gen rimè pou vini ak yon konstriksyon IP55-rated, ki fè yo rezistan nan dlo ak swe. Itilizatè yo ka alèz itilize yo pandan antrennman oswa nan lòt anviwònman kote imidite ta ka yon enkyetid.