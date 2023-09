Dènye enfòmasyon sou AWS re:Invent 2023, platfòm difizyon, ak IPO Arm's

Nan mond lan nan evènman teknoloji, AWS re:Invent 2023 ap apwoche byen vit, ak analis endistri a CUBE John Furrier prevwa ke pral gen kèk devlopman enteresan nan magazen. Furrier prevwa yon konsantre sou gwo pèfòmans enfòmatik, sipò GPU, ak yon istwa done ki pi klè nan AWS. Sepandan, li mande tou sou avni ekosistèm ki antoure AWS ak si li ka rive nan nouvo wotè. Furrier te kritike monetizasyon Amazon nan ekosistèm li yo nan evènman sa yo nan tan lontan an.

Lè li rive platfòm difizyon, Furrier kwè ke kle nan siksè chita nan entegrasyon ak eliminasyon nan chanje kontèks. Li sijere ke platfòm la ki ka pi byen entegre ak sistèm bòdwo ak bay yon eksperyans itilizatè san pwoblèm ap gen men an gwo. Furrier tou diskite dènye entèvyou li te genyen ak CISO a soti nan Prime Video epi mete aksan sou enpòtans li nan AWS Startup Showcase la.

Lè sa a, diskisyon an chanje nan plan IPO Arm la. Arm Holdings PLC, yon designer chip ki baze nan UK, gen pou objaktif pou ranmase prèske $ 4.87 milya dola nan òf piblik k ap vini sou New York Stock Exchange. Analis Albie Amankona ki soti nan konpayi rechèch mondyal Third Bridge te eksprime enkyetid konsènan kapasite Arm pou pwofite sou tandans aktyèl la pou AI, paske yon gwo pati nan revni Arm yo soti nan mobil. Sepandan, Furrier ak ko-analis li Dave Vellante pa dakò ak pèspektiv sa a. Yo kwè ke achitekti Arm yo pral domine AI enferans nan kwen an, kòm li se yon zòn kote Arm gen yon prezans enpòtan.

Vellante tou adrese risk ki genyen nan RISC-V, yon achitekti altènatif, epi li diskite ke Arm gen yon avantaj enpòtan sou konpetitè li yo. Pandan ke kwasans Arm la ka pa eksponansyèl, Vellante fè lwanj platfòm pri ki ba li a, ki gen gwo pèfòmans ki pral gen anpil chans asire dominasyon li nan mache a.

An jeneral, diskisyon yo nan Podcast la CUBE touche sou evènman AWS re:Invent k ap vini an, enpòtans entegrasyon ak eksperyans itilizatè nan platfòm difizyon, ak potansyèl achitekti Arm yo nan peyizaj AI.

Sous:

– theCUBE Podcast