Jwenn kontra etonan sou jwèt Nintendo Switch Vandredi Nwa sa a

By

Vandredi Nwa se isit la, ak joueurs yo nan yon trete kòm rabè enkwayab ki disponib sou yon pakèt jwèt Nintendo Switch. Si w ap chèche gate tèt ou oswa chèche kado pafè jou ferye a, kounye a se tan pou w pwan tit yo pi cho a pri abòdab. Jeyan Yo Vann an Detay tankou Best Buy, Amazon, GameStop, ak plis ankò ap ofri kontra machwè ke ou pa pral vle rate.

Pi bon Acha: Rabè inegalabl sou jwèt Nintendo Switch

Best Buy pral fè tout sa Vandredi Nwa sa a ak rabè gwo sou jwèt Nintendo Switch, Pwodwi pou Telefòn, ak plis ankò. Soti nan klasik ak nouvo lage, gen yon bagay pou tout moun. Pa rate chans pou w pran Teenage Mutant Ninja Turtles: Koleksyon Cowabunga ak yon kokenn 17% remise.

Amazon: Pri san parèy sou Mario + Rabbids: Sparks of Hope ak Sonic Superstars

Vant Black Friday Amazon nan pa dwe rate. Yo ap ofri gwo kontra sou jwèt Nintendo Switch tankou Mario + Rabbids: Sparks of Hope nan yon kolosal 75% remise. Ou pral jwenn tou yon rabè bèl sou sipèsta Sonic ki fèk lage yo.

GameStop: Gwo Rabè ak Lòt Ekonomi sou Tit Nintendo Switch yo

Prepare pou ekonomi enkwayab nan GameStop Vandredi Nwa sa a. Avèk rabè ki rive jiska 50% sou plizyè douzèn jwèt, ki gen ladan tit popilè Nintendo Switch tankou Pokemon Brilliant Diamond ak Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, ak Bravely Default II, li se opòtinite pafè a elaji koleksyon jwèt ou a. Anplis, si w kòmande sou Entènèt epi chwazi ranmasaj nan magazen an, w ap jwenn yon rabè $5 anplis pou chak lòd. Sa se yon kontra ou ka pwofite plizyè fwa!

Nintendo eShop: Digital Delights nan pri rabè

Si ou prefere konvenyans nan jwèt dijital, Nintendo eShop la se kote pou ale. Avèk lavant remakab Black Friday sou jwèt Nintendo premye pati yo, jwèt Capcom, jwèt Warner Bros., ak plis ankò, w ap jwenn kontra irézistibl ki pral kenbe ou amize pandan plizyè èdtan. Rabè sa yo disponib jiska 3 desanm.

Ki kote yo achte jwèt Nintendo Switch nan Black Friday

Prèske tout gwo revandè ap patisipe nan lavant Black Friday pou jwèt Nintendo Switch. Ou ka jwenn rabè ekselan sou tit popilè tankou Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II, ak anpil plis. Kit ou chwazi vizite magazen gwo bwat tankou Best Buy, GameStop, Walmart, ak Target, oswa browse sou entènèt nan Amazon oswa nan magazen Nintendo, etonan kontra ap tann pou ou.

Kesyon moun poze souvan

1. Èske kontra sa yo disponib nan magazen oswa sou entènèt?

Pifò kontra yo disponib tou de nan magazen ak sou entènèt, sa ki ba ou fleksibilite pou chwazi metòd fè makèt ki pi bon pou ou.

2. Konbyen tan kontra Black Friday yo dire?

Kontra Black Friday tipikman dire pou yon tan limite, kidonk asire w ke ou tcheke dat espesifik yo mansyone pa chak revandè.

3. Èske mwen ka achte jwèt dijital nan Nintendo eShop kòm kado?

Malerezman, Nintendo eShop la pa ofri opsyon kado kounye a. Sepandan, ou ka toujou pran avantaj de rabè yo epi achte kòd jwèt dijital kòm kado nan men lòt détaillants.

4. Èske li vo achte kat kado Nintendo eShop pandan Black Friday?

Absoliman! Non sèlman ou ka dechire kokenn kontra sou jwèt Nintendo eShop, men ou ka tou ekonomize plis toujou lè w achte kat kado Nintendo eShop ak rabè.

Vandredi Nwa se pi gwo moman pou jwenn bon jan akò sou jwèt Nintendo Switch. Pa rate opòtinite sa a pou elaji bibliyotèk jwèt ou a oswa sipriz moun ou renmen yo ak kado pafè yo. Aji vit, paske rabè sa yo pap dire pou tout tan!