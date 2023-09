Ki jan yo ranje NameDrop pa travay sou iPhone

By

Karakteristik NameDrop sou iPhone a se yon fason pratik pou pataje enfòmasyon kontak ak itilizatè iPhone parèy atravè AirDrop. Sepandan, kèk itilizatè yo te fè eksperyans pwoblèm ak NameDrop pa travay. Malgre ke rezon egzak dèyè pwoblèm sa a pa klè, gen plizyè repare ou ka eseye.

Premyerman, tcheke si iPhone ou sipòte karakteristik NameDrop la. NameDrop travay sèlman sou modèl iPhone seleksyone ki konpatib ak iOS 17. Si ou gen yon iPhone X oswa yon modèl anvan, li p ap sipòte iOS 17 e se poutèt sa, NameDrop p ap travay sou aparèy ou an. Anplis de sa, tou de iPhone ou ak iPhone benefisyè a bezwen gen iOS 17 enstale pou NameDrop fonksyone byen.

Yon lòt rezon komen pou NameDrop pa travay se lè l sèvi avèk jès NameDrop mal. Pou itilize karakteristik sa a, ou bezwen pote seksyon anwo yo nan de iPhones nan tou pre. Asire w ke seksyon anwo tou de iPhone yo manyen youn ak lòt oswa mete yo ansanm.

Si ou te aksidantèlman enfim anviwònman "Pote Aparèy Ansanm", li ka lakòz NameDrop fonksyone byen. Pou tcheke sa, ale nan aplikasyon an Anviwònman, louvri Jeneral, epi klike sou anviwònman AirDrop. Asire w ke "Bringing Devices Together" bouton an aktive.

Pwoblèm ak koneksyon Bluetooth ak WiFi kapab afekte karakteristik NameDrop la tou. Eseye aktive ak sou Bluetooth ak fil sou tou de iPhone yo pou wè si li rezoud pwoblèm nan.

Pa default, vizibilite AirDrop mete sou "Kontak" sou iPhones. Sepandan, depi yo itilize NameDrop pou pataje detay kontak ak itilizatè iPhone ki pa nan kontak ou yo, ou bezwen mete vizibilite AirDrop sou "Tout moun" pou NameDrop travay kòrèkteman. Sa a ka fè nan anviwònman yo AirDrop.

Pafwa, yon senp rekòmanse ka ranje ensèk minè oswa pwoblèm lojisyèl. Eseye rekòmanse iPhone ou a pou wè si li rezoud pwoblèm nan NameDrop pa travay.

Si okenn nan solisyon ki anwo yo pa travay, retabli anviwònman rezo yo sou iPhone ou ak iPhone lòt moun nan ta ka ede. Sepandan, kenbe nan tèt ou ke Reyajiste anviwònman rezo yo pral retire rezo WiFi ki te sove yo ak aparèy Bluetooth yo te ajoute deja.

An jeneral, si w ap fè eksperyans pwoblèm ak NameDrop pa travay sou iPhone ou, eseye fikse sa yo rezoud pwoblèm nan epi jwi konvenyans nan pataje kontak atravè AirDrop.

Sous:

– [Mete sous isit la san URL]