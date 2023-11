Nouvo mòd jwèt ak mizajou Aksè Bonè ap vini nan Against the Storm

Editè Hooded Horse te anonse ke jwèt popilè Against the Storm la pral kite aksè bonè mwa pwochen ak yon aktyalizasyon 1.0 trè antisipe. Aktyalizasyon sa a pral prezante yon nouvo mòd jwèt ki rele Queen's Hand, ki fèt espesyalman pou defi jwè ki gen eksperyans ak règ inik ak rekonpans.

Against the Storm, ki dekri kòm yon "konstwi vil nwa fantasy," plonje jwè yo nan yon mond pòs-Apokalips kote yo dwe rebati sivilizasyon an fas a lapli devaste. Kòm Viceroy Rèn nan, jwè yo mennen yon gwoup divès sivivan ki gen ladan moun, kastò, zandolit, rena, ak arpi. Ansanm, yo dwe reprann dezè a epi asire yon avni pou limanite.

Youn nan aspè ki pi enteresan nan aktyalizasyon k ap vini an se adisyon men Rèn nan. Mòd jwèt sa a prezante jwè yo ak dènye defi pou yo reforge sele Adamantine nan yon sèl sik. Kòm defi ki pi difisil nan jwèt la, Queen's Hand pral pouse menm jwè ki gen plis eksperyans nan limit yo.

Pandan peryòd aksè bonè li yo, Against the Storm te sibi devlopman enpòtan, ak mizajou kontni regilye chak de semèn. Mizajou sa yo te pote yon pakèt chanjman pi gwo ak ti kras nan jwèt la, ki gen ladan adisyon nan nouvo espès tankou moun yo Fox ak amelyorasyon nan mekanik fen jwèt la. Hooded Horse te deklare ke kadans aktyalizasyon sa a ap kontinye jiskaske jwèt la lage konplè.

Avèk jeu enteresan li yo ak naratif kaptivan, Against the Storm te ranpòte yon fanbase devwe. Sou machin vapè, jwèt la te resevwa yon evalyasyon itilizatè akablan pozitif nan 95% soti nan prèske 14,500 revizyon. Jwè yo te fè lwanj mekanik immersion mond-building li yo ak jeu defi.

Fanatik Against the Storm ka tann lage ofisyèl jwèt la nan dat 8 desanm. Anplis ke yo disponib sou Microsoft Store, jwèt la pral rantre nan bibliyotèk PC Game Pass la, gras a yon patenarya ki sot pase ak Microsoft. Kolaborasyon sa a pral pote jwèt la nan yon odyans menm pi laj epi bay abonnés Game Pass yo yon nouvo eksperyans enteresan.

Kit ou se yon jwè ki gen anpil eksperyans oswa ou se nouvo nan genre a, aktyalizasyon k ap vini Against the Storm la pwomèt bay yon eksperyans jwèt inoubliyab. Prepare pou fè fas a defi yon mond ravaje ak rekonstwi sivilizasyon kont tout chans.

Kèk kesyon ak tout repons

1. Kisa ki kont tanpèt la?

Against the Storm se yon jwèt mason vil fantasy nwa kote jwè yo rebati sivilizasyon nan yon mond pòs-Apokalips ki te boulvèse pa lapli inplakabl.

2. Kilè Against the Storm ap kite aksè bonè?

Against the Storm gendwa kite aksè bonè epi lage aktyalizasyon 1.0 li yo sou 8 desanm.

3. Ki jan nouvo mòd jwèt la rele?

Nouvo mòd jwèt la rele Queen's Hand epi li fèt espesyalman pou defi jwè ki gen eksperyans ak règ inik ak rekonpans.

4. Sou ki platfòm Against the Storm ap disponib?

Against the Storm ap disponib sou Microsoft Store epi yo pral enkli tou nan bibliyotèk PC Game Pass la.

5. Ki mizajou ki te fèt pandan peryòd aksè bonè a?

Pandan aksè bonè, Against the Storm te resevwa mizajou kontni regilye, ki gen ladan adisyon nouvo espès ak amelyorasyon nan mekanik final la.

Sous: [IGN](https://www.ign.com/)