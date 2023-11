Anplwaye OpenAI yo menase pou yo kite, mande Komisyon Konsèy la demisyone pou yo rantre nan ansyen CEO Altman nan Microsoft.

By

Nan yon vire etone nan evènman yo, yon lèt ki soti nan apeprè 500 anplwaye nan OpenAI ap lakòz yon brase nan konpayi an. Lèt la, ki te wè pa divès medya ki gen ladan Reuters, revele ke anplwaye yo pare pou kite si konsèy OpenAI a pa demisyone. Rezònman yo? Yo kwè ke konsèy la manke konpetans nesesè, jijman, ak swen pou misyon konpayi an ak anplwaye yo.

Menas sa a vini jis apre Microsoft te anonse anbochaj ansyen CEO OpenAI Sam Altman, ansanm ak yon lòt achitèk nan konpayi an, kòm yon pati nan yon rekiperasyon antrepriz. Nouvèl la choke kominote entèlijans atifisyèl la e li te poze kesyon sou lavni OpenAI.

Malgre potansyèl egzòd anplwaye yo, Microsoft rete angaje nan patenarya li ak OpenAI. Prezidan ak Direktè Jeneral Microsoft, Satya Nadella, te eksprime eksitasyon li sou kolaborasyon an e li te mansyone ke li espere travay ak nouvo chèf egzekitif OpenAI a, ansyen lidè Twitch Emmett Shear.

OpenAI, li te ye pou teknoloji jeneratif AI li ki te pwodwi tèks, imaj, videyo, ak mizik tankou moun, te resevwa dè milya de dola nan envestisman nan men Microsoft. Teknoloji jeyan an te jwe yon wòl enpòtan nan sipòte sistèm AI OpenAI yo lè li bay pouvwa enfòmatik ki nesesè yo.

Pandan ke rezon egzak dèyè depa Altman nan OpenAI yo toujou klè, konpayi an te deklare ke li "pa toujou fran nan kominikasyon li" ak konsèy la, ki mennen nan yon pèt konfyans nan kapasite lidèchip li. Altman, ki te diskite aktivman sou risk potansyèl ak règleman AI pandan vwayaj mondyal li byen bonè ane sa a, te eksprime fanatik li pou OpenAI sou medya sosyal apre depa li.

An repons a dènye evènman yo, Shear, nouvo Direktè Jeneral OpenAI a, te pwomèt pou l mennen ankèt sou retire Altman ak plan pou anboche yon envestigatè endepandan pou gade sitiyasyon an. Shear gen pou objaktif pou rebati konfyans nan konpayi an epi fè chanjman ki nesesè nan ekip la jesyon ak lidèchip.

Kòm OpenAI fè fas a defi entèn sa yo, avni konpayi an rete ensèten. Sepandan, patenarya ak Microsoft ak randevou yon nouvo CEO prezante opòtinite pou kwasans ak devlopman nan domèn entèlijans atifisyèl.

Kèk kesyon ak tout repons

1. Ki sa ki OpenAI?

OpenAI se yon konpayi li te ye pou pwogrè li yo nan entèlijans atifisyèl ak teknoloji jeneratif AI.

2. Poukisa anplwaye OpenAI yo menase pou yo kite fimen?

Anplwaye yo ap mande demisyon konsèy OpenAI a, yo deklare ke yo manke konpetans, jijman, ak swen pou misyon konpayi an ak anplwaye yo.

3. Ki moun ki te anplwaye Microsoft nan OpenAI?

Microsoft te anboche ansyen CEO OpenAI Sam Altman ak yon lòt achitèk nan konpayi an.

4. Ki pozisyon Microsoft genyen sou sitiyasyon an?

Microsoft rete angaje nan patenarya li ak OpenAI epi li eksite sou kolaborasyon an.

5. Ki moun ki nouvo CEO nan OpenAI?

Ansyen lidè Twitch Emmett Shear te nonmen kòm nouvo CEO nan OpenAI.