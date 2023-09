Microsoft mete pou revele Surface Go 4 tablèt modènize nan evènman septanm nan

Microsoft ap prepare pou evènman k ap vini li a 21 septanm, kote li espere revele aparèy Sifas pwochen jenerasyon li yo. Pandan ke plan Google ak Apple pou evènman respektif yo deja byen li te ye, Microsoft te jere kenbe pwodwi andigman li yo sitou anba vlope. Sepandan, yon rapò ki sot pase WinFuture te fè limyè sou sa ou dwe atann nan evènman an.

Dapre rapò a, Microsoft pral lanse twa nouvo pwodwi Sifas, men pa pral gen yon tablèt Sifas Pro 10 wo-fen jan kèk te antisipe. Olye de sa, konsantre a pral sou Sifas Go 4 modènize, ki espere gen plis zanmitay bidjè. Malgre ke li pa klè si wi ou non li pral rele Surface Go 4 la, rimè sou tablèt la genyen yon Intel N200 SoC kwadwilatè ki soti nan fanmi "Alder Lake N".

Sifas Go 4 a pral ofri twa opsyon depo: 64GB, 128GB, ak 256GB, tout ansanm ak 4GB RAM. Li espere gen menm konsepsyon vizyèl ak predesesè li a epi li pral gen anpil chans disponib pou achte nan mwa Oktòb.

Pandan ke evènman an ka pa tankou flash tankou evènman Microsoft anvan yo, ak sèlman ti amelyorasyon antisipe pou Surface Laptop Go 2 ak Surface Laptop Studio, toujou gen yon posibilite pou yon anons sipriz konsènan pwogramasyon Surface Pro. Sepandan, konsantrasyon an sanble ap sou Surface Go 4 ki pi abòdab ak pòtab, akeyi itilizatè ki gen bezwen pwodiktivite.

