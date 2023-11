Nouvo Tit: Eksplore enpak ekran 90 Hz Steam Deck OLED a sou Dekalaj Antre

Nan yon dènye analiz Digital Foundry, enpak ekran 90 Hz modènize sou delè opinyon Steam Deck OLED a te revele. Lè yo itilize zouti Nvidia pou analiz latansi ak ekspozisyon, ekip la te teste de jwèt reflèks-lou, Doom Eternal ak Crysis 3 Remastered, pou detèmine efè egzak sou repons.

Lè w ap kouri nan 90 fps, Steam Deck OLED a te montre amelyorasyon ki pi enpòtan nan lag opinyon. Konpare ak vèsyon an LCD 60 fps, rediksyon an mwayèn nan lag opinyon te 26.1 ms pou Doom Eternal ak 32.5 ms pou Crysis 3. Ka diminisyon sa a dwe atribiye, an pati, nan rafrechi ankadreman yo pi vit sou ekspozisyon an OLED.

Enteresan, tès la te jwenn tou amelyorasyon lag opinyon menm lè tou de inite OLED ak LCD yo te opere nan menm pousantaj ankadreman an. Avèk tou de mete nan 60 fps, OLED a te demontre yon rediksyon 8.5 ms nan dekalaj D 'pou Doom Eternal ak yon rediksyon 11.3 ms pou Crysis 3. Amelyorasyon nan lag te vin pi pwononse nan pi ba pousantaj ankadreman, rive nan plis pase 20 ms lè jwèt tranpe nan 40. ranje 45 fps.

Pandan ke amelyorasyon sa yo ka sanble minim konpare ak fwa reyaksyon imen, yo ka toujou gen yon enpak siyifikatif sou santi an jeneral ak reyaksyon nan sistèm nan. Chanjman minè nan lag opinyon ka anpil amelyore "snappiness" nan eksperyans nan jwèt.

Yon lòt konklizyon enpòtan nan analiz la sijere ke mizajou firmwèr yo ka jwe yon wòl nan diferans ki genyen ant lag opinyon ant vèsyon OLED ak LCD nan Steam Deck la. Lè yo teste vèsyon LCD ki pi gran an ak firmwèr demode, Digital Foundry obsève rezilta lag opinyon ki te 8 a 42.4 ms pi dousman pase sa yo reyalize ak firmwèr ajou la.

Valv ap travay aktivman sou plis amelyorasyon pou vèsyon LCD Steam Deck la, ki gen ladan redui lag opinyon. Avèk revizyon firmwèr kontinyèl yo, li posib ke tan repons sou ekran LCD yo ap kontinye diminye, amelyore eksperyans nan jwèt pou itilizatè yo.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

1. Ki sa ki se lag opinyon?

Retard Antre refere a delè ki genyen ant lè yon itilizatè antre yon kòmandman ak lè sistèm nan reponn a lòd sa a. Nan jwèt, lag opinyon ka afekte reyaksyon an ak santi an jeneral nan jeu.

2. Ki jan ekran 90 Hz Steam Deck OLED a afekte lag opinyon?

Yo te jwenn ekran modènize 90 Hz Steam Deck OLED a diminye delè nan opinyon konpare ak vèsyon an LCD 60 Hz. Kouri jwèt nan yon pousantaj ankadreman ki pi wo sou ekspozisyon OLED rezilta yo nan amelyorasyon siyifikatif nan lag opinyon.

3. Èske yo ka toujou obsève amelyorasyon lag opinyon lè tou de inite OLED ak LCD yo mete nan menm pousantaj ankadreman?

Wi, tès yo te montre ke menm lè tou de inite OLED ak LCD yo ap kouri nan menm pousantaj ankadreman, OLED a toujou demontre redui dekalaj opinyon. Sa a sijere ke diferans pyès ki nan konpitè ant de vèsyon yo jwe yon wòl nan repons amelyore.

4. Èske mizajou firmwèr yo responsab pou diferans ki genyen ant OLED ak vèsyon LCD yo?

Analiz Digital Foundry a sijere ke mizajou firmwèr yo ka kontribye nan diferans ki genyen nan lag opinyon yo obsève ant vèsyon OLED ak LCD nan Steam Deck la. Vèsyon ki pi gran nan firmwèr LCD a te lakòz pi dousman pèfòmans lag nan opinyon konpare ak mikrolojisyèl la mete ajou. Valv ap travay aktivman pou amelyore lag opinyon atravè mizajou firmwèr pou vèsyon LCD Steam Deck la.