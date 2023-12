Envazyon Kay la vin trè danjere nan Konte Fulton

Rezime: Nan yon ensidan trajik ki te dewoule nan Konte Fulton, Georgia, yon nonm te pèdi lavi l apre li te swadizan te antre nan yon rezidans sou Spalding Drive. Lè yo antre san pèmisyon, entrigan an te menase pwopriyetè kay la, ki mennen nan yon rezilta fatal. Depatman Lapolis Sandy Springs te reponn a yon apèl 911 yon lòt rezidan te fè nan apeprè 2:21 am Malerezman, pwopriyetè kay la te pran defans pwòp tèt ou, sa ki lakòz entrigan an te tire. Pandan otorite yo ap mennen ankèt sou ensidan an, tou de moun ki enplike yo poko idantifye.

Nan ensidan boulvèsan sa a ki te rive nan Konte Fulton, yon epizòd envazyon lakay te vin tounen yon konfwontasyon ki ka touye moun. Yon nonm ki pa idantifye te antre ilegalman nan yon rezidans ki sitiye sou Spalding Drive nan premye èdtan 3 desanm yo. San entru a, pwopriyetè kay la te prezan e li te rankontre vizitè ki pa vle a. Pwopriyetè kay la, nan yon fason pou pwoteje tèt yo, te aji an defans tèt li paske yo te santi lavi yo te an danje.

Yon ti tan anvan otorite yo te rive sou sèn nan, trajedi te frape. Pwopriyetè kay la te dechaje zam afe yo, sa ki te blese entru an. Depatman Lapolis Sandy Springs te dekri ensidan an kòm izole, sijere ke pa gen okenn menas imedyat pou kominote a pi laj. Men, ankèt la toujou ap kontinye pou dekouvri tout detay ki antoure motif ki dèyè kase a ak evènman ki finalman te mennen nan pèt lavi yo.

Pandan envestigasyon an ap kontinye, idantite moun ki enplike yo rete enkoni. Otorite yo pral byen egzamine prèv ak deklarasyon temwen yo bay pou etabli yon konpreyansyon konplè sou sitiyasyon an. Pandan se tan, kominote a rete nan lapenn rezilta trajik ensidan envazyon kay sa a ak lite ak enpòtans sekirite pèsonèl ak sekirite anndan pwòp kay nou yo.