Svalbox Digital Model Database: Debloke bèl mèvèy jewolojik Svalbard

By

Achipèl Svalbard, ki sitiye nan Sèk Aktik la, se yon rejyon ki lwen ak defi pou jeosyantis yo etidye. Sepandan, Svalbox Digital Model Database (DMDb) ki fèk prezante a ap chanje jwèt la lè li bay modèl dijital aksesib gratis (DOMs) ak done jeosyantifik nan zòn jeolojik divès sa a.

Modèl affleurement dijital yo se reprezantasyon twa dimansyon nan affleurement jewolojik ki te revolusyone fason jeosyantis yo travay. Svalbox DMDb entegre modèl sa yo ak lòt done, ki gen ladan fichye 3D abèy, pou kreye yon resous konplè pou chèchè, edikatè, ak pwofesyonèl endistri yo.

Sa ki fè Svalbox DMDb apa se aderans li ak prensip FAIR, ki fè done yo ka jwenn, aksesib, entèoperab, ak reutilizabl. Chak antre nan baz done a gen ladan alafwa antre anvan tout koreksyon ak done pwodiksyon trete, epi yo bay yon DOI pou rezon trasabilite ak sitasyon.

Baz done a se rezilta ane nan travay ak iterasyon pa chèchè tankou Peter Betlem, ki te rekonèt nesesite pou yon enfrastrikti dijital pou achiv anpil kantite done abèy kolekte pandan kanpay sou teren yo. Svalbox DMDb a non sèlman sipòte rechèch, men tou sèvi kòm yon èd ansèyman ki gen anpil valè, ki pèmèt syantis yo eksplore sit inaksesib epi prepare pou ekspedisyon.

Baz done a te deja mennen nan kolaborasyon ak piblikasyon, demontre enpòtans li kòm yon resous pou rechèch syantifik. Svalbox DMDb prezève peyizaj aktik k ap chanje ak potansyèl jewolojik li yo, sa ki bay bonjan enfòmasyon pou jenerasyon kap vini yo.

Yon karakteristik remakab make nan papye Geosphere a se pwofil Festningen, sèl jeotop Svalbard la. Pwofil sa a ofri yon vwayaj atravè 400 milyon ane nan istwa jewolojik, sa ki pèmèt chèchè yo mache tounen nan tan ak etidye stratigrafi vètikal.

An jeneral, Svalbox DMDb ap debloke bèl mèvèy jewolojik Svalbard, sa ki pèmèt geosyantis yo etidye ak konprann rejyon inik sa a. Ak koleksyon agrandi modèl dijital li yo, baz done a pare pou l kontinye jwe yon wòl enpòtan anpil nan rechèch syantifik ak edikasyon.

Sous:

- Atik Geosphere: "Dijitalizasyon entrizyon inye a nan Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006)"

- Sosyete jewolojik nan Amerik la