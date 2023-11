Motosiklèt ak Van Kolide, A16 Main Road Fèmen nan Ludborough

By

A16 Main Road nan toude direksyon yo te fèmen nan Ludborough apre yon aksidan grav ki enplike yon motosiklèt ak yon kamyonet. Kolizyon an te fèt nan junction zile A16 Main Road ak Pear Tree Lane. Ensidan an te rapòte a 11.34 nan maten madi 21 novanm, sa ki pouse otorite yo konseye chofè yo evite zòn nan. Depi kounye a, li pa klè si gen nenpòt blesi ki soti nan kolizyon an. Yo kontakte Lapolis Lincolnshire pou plis enfòmasyon.

Sistèm siveyans trafik Inrix endike trafik ralanti soti nan A18 Pear Tree Lane nan Ludborough rive nan Church Lane nan Utterby. Nou ankouraje pasaje yo pou yo jwenn lòt wout pou evite okenn reta.

Kesyon yo mande anpil:

K: Ki sa ki lakòz fèmti a?

A: Fèmti a se akòz yon aksidan grav ki enplike yon motosiklèt ak yon kamyonèt.

K: Ki kote kolizyon an te fèt?

A: Kolizyon an te fèt nan junction zile A16 Main Road ak Pear Tree Lane nan Ludborough.

K: Èske gen moun ki te blese?

A: Kounye a li pa konnen si yon moun te blese pandan kolizyon an.

K: Èske gen kèk mizajou nan men lapolis?

A: Lapolis Lincolnshire te deklare ke plis mizajou pral lage le pli vit ke yo vin disponib.

Tanpri sonje ke sa a se yon sitiyasyon kontinyèl, epi nou pral bay mizajou kòm plis enfòmasyon vin aksesib.

