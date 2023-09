PREVIEW LITTLE GOODY TWO SHOES: YON MELANJ BI-SHOUJO BOTE AK LATERÈ

Little Goody Two Shoes se yon jwèt laterè k ap vini sou naratif ki anbrase ayestetik bi-shoujo ak yon anviwònman vilaj Ewopeyen an. Devlope pa AstralShift, jwèt la konbine eleman nan istwa Frè Grimm yo ak menas la nan sitaden fache ak laterè nan papiyon manje vyann. Nan jwèt la, jwè yo asime wòl Elise, yon ti fi anbisye ki ap chèche vin rich epi chape anba lavi enb li.

Demo a te prezante nan PAX West 2023 pèmèt jwè yo eksplore misterye Kieferberg Village, navige nan kacho, epi kominike avèk divès karaktè nan vil la. Jwèt la prezante sinematik sansasyonèl ak istwa Immersion, ak yon konsantre sou kreye yon tòde nwa sou avanti anim tradisyonèl fe. Kòm Elise, jwè yo dwe ranpli travay chak jou pandan jounen an pandan y ap dekouvri sekrè ki pi fonse forè a nan mitan lannwit.

Youn nan eleman kle jeu nan Little Goody Two Shoes se jesyon repitasyon an. Jwè yo bezwen kontwole repitasyon yo pou evite ke yo konsidere yo kòm "dyab la" ak fè fas a pinisyon sorcier ki vini ak li. Jwèt la tou pèmèt jwè yo mete pwòp chemen yo, rezoud pezeul, ak bati relasyon ki gen sans. Langaj vizyèl jwe yon wòl enpòtan nan jwèt la, kòm jwè yo dwe rezoud pezeul anviwònman an epi sèvi ak anviwònman an nan avantaj yo.

Little Goody Two Shoes prezante atizay ilistre men pa devlopè yo nan AstralShift, kenbe yon ayestetik ki konsistan nan tou de eleman yo rèv ak nwa nan jwèt la. Demo a te montre style anime nostaljik jwèt la ak atmosfè laterè Immersion, ki fè li yon eksepsyonèl nan etaj konvansyon an.

Malgre ke yon dat lage pa te anonse ankò, Little Goody Two Shoes montre pwomès kòm yon RPG entrigan ak yon melanj kaptivan nan bote bi-shoujo ak laterè.

