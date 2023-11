Konprann Windows Dynamic Updates: Amelyore Enstalasyon OS ak Rekiperasyon

By

Microsoft dènyèman te pibliye Mizajou Patch Madi pou Windows 10 ak Windows 11 nan Novanm nan. Pandan ke nouvèl sa a pa ka vini kòm yon sipriz, gen plis nan li pase jis mizajou regilye. Teknoloji jeyan an te prezante tou yon nouvo aktyalizasyon dinamik pou amelyore dosye konfigirasyon Windows 11 23H2, ki aplike tou pou vèsyon 22H2. Aktyalizasyon sa a gen pou objaktif pou amelyore nivo dosye sistèm debaz yo, pou asire yon eksperyans san pwoblèm.

Anplis, itilizatè yo pral kontan konnen ke yon aktyalizasyon dinamik pou Windows Recovery Environment (WinRE) te pibliye tou. Espesyalman, aktyalizasyon sa a vize Windows 11 vèsyon 21H2. Malgre ke vèsyon 21H2 pa resevwa Patch Tuesdays ankò akòz fen sipò li yo, Microsoft ap kontinye bay mizajou dinamik pou WinRE. Sa enpòtan anpil nan ka nenpòt echèk aktyalizasyon karakteristik, kòm WinRE amelyore ede nan pwosesis rekiperasyon an.

Se konsa, ki sa egzakteman mizajou dinamik? Dapre eksplikasyon Microsoft nan yon pòs blog kominote Tech sou Windows 10 Dynamic Updates, mizajou sa yo konpoze de divès eleman epi sèvi plizyè rezon pandan pwosesis enstalasyon ak rekiperasyon an.

Mizajou dinamik yo enkli:

1. Mizajou konfigirasyon: Mizajou sa yo konsantre sou fikse nan binè konfigirasyon ak fichye yo itilize pandan mizajou karakteristik yo.

2. Safe OS Updates: Mizajou nan eleman "safe OS", ki responsab pou mete ajou Windows Recovery Environment (WinRE).

3. Mizajou Stack Sèvis: Ranje ki nesesè pou adrese nenpòt pwoblèm pile sèvis, asire yon pwosesis aktyalizasyon karakteristik lis.

4. Dènye aktyalizasyon kimilatif: Enstalasyon dènye aktyalizasyon kimilatif bon jan kalite a.

5. Mizajou Chofè: Mizajou chofè ki soti nan manifaktirè yo ki te vize espesyalman pou Mizajou Dinamik.

Anplis de mizajou ki anwo yo, Dynamic Update prezève tou kontni Pake Lang (LP) ak Features on Demand (FODs). Sa a asire ke itilizatè yo gen tout eleman ki nesesè yo disponib apre aktyalizasyon a fini.

Ou ka jwenn dènye aktyalizasyon a, KB5033288, sou sitwèb Microsoft Update Catalog la. Sepandan, asire w ke aktyalizasyon a ta dwe enstale otomatikman, elimine bezwen an pou entèvansyon manyèl.

An rezime, dènye mizajou dinamik Microsoft yo pou Windows 10 ak Windows 11 pa sèlman amelyore pwosesis konfigirasyon an jeneral, men tou bay yon rezo sekirite pou rekiperasyon an ka ta gen nenpòt echèk aktyalizasyon karakteristik. Mizajou sa yo adrese divès konpozan kritik, asire yon eksperyans sistèm operasyon lis ak serye.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

K: Ki mizajou dinamik nan Windows?

A: Mizajou dinamik yo se yon seri mizajou ki amelyore pwosesis konfigirasyon OS ak rekiperasyon an ka ta gen nenpòt echèk aktyalizasyon karakteristik. Mizajou sa yo gen ladan yo ranje fichye Enstalasyon yo, mizajou nan Anviwònman Rekiperasyon Windows (WinRE), reparasyon pile sèvis, enstalasyon dènye aktyalizasyon bon jan kalite kimilatif la, ak dènye chofè yo.

K: Èske mwen bezwen manyèlman enstale dènye aktyalizasyon dinamik?

A: Non, aktyalizasyon dinamik la ta dwe enstale otomatikman. Sepandan, si ou vle enstale li manyèlman, ou ka jwenn dènye aktyalizasyon a, tankou KB5033288, sou sit entènèt Microsoft Update Catalog.

K: Kisa k ap pase ak pake lang ak karakteristik pandan pwosesis aktyalizasyon a?

A: Pake langaj (LPs) ak Features on Demand (FODs) kontni yo konsève pandan aktyalizasyon a. Sa a asire ke itilizatè yo gen eleman esansyèl sa yo disponib apre aktyalizasyon a fini.

K: Èske mwen ka resevwa mizajou dinamik pou yon vèsyon Windows ki pa sipòte?

A: Pandan ke vèsyon ki pa sipòte yo ka pa resevwa Patch Tuesdays oswa mizajou regilye ankò, Microsoft ka toujou bay mizajou dinamik pou eleman enpòtan tankou Windows Recovery Environment (WinRE) pou asire kapasite rekiperasyon an.