Majistra Pasadena Envite Kominote a nan Seremoni Ekleraj Pyebwa Jou Ferye

Vil Pasadena kontan anpil pou l anonse Seremoni Limyè Pyebwa Konje Anyèl Majistra a, k ap fèt Vandredi 1ye Desanm nan City Hall. Evènman sa a trè antisipe, ki te òganize pa Majistra Victor M. Gordo, pwomèt yon sware inoubliyab ki ranpli ak aplodi fèt ak fèt pou tout fanmi an jwi.

Soti nan 5-7 pm, patisipan yo ka patisipe nan yon varyete aktivite, ki gen ladan pèfòmans an dirèk pa chantè ak dansè lokal yo ansanm ak atizana pou timoun ki ofri pa Armory Center for the Arts. Evènman an pral ofri tou rafrechisman limyè délisyeu e menm yon vizit espesyal nan men Santa Claus tèt li. Pa bliye pote kamera ou pou kaptire moman jou ferye ki chofe kè sa yo nan plizyè arè foto ki sitiye nan tout lokal la.

Pwen esansyèl sware a pral limyè seremoni Majistra Gordo a nan pye bwa ofisyèl Vil la a 6 pm Pou asire yon bèl gade nan moman majik sa a, asire w ke ou rive bonè epi asire yon plas prensipal nan City Hall. Gen pakin ki disponib, men asire w ke ou vini alavans pou an sekirite yon espas.

Nan lespri bay, Depatman Ponpye Pasadena pral kolekte don pou Spark of Love Toy Drive anyèl la. Si w gen mwayen, tanpri konsidere pote nouvo jwèt ki pa anvlope, ekipman espò, oswa kat kado pou ede fè sezon fèt la vin pi briyan pou timoun ak adolesan ki pa sèvi yo.

Pou moun ki pa ka patisipe nan evènman an an pèsòn, pa enkyete! Yon videyo sou seremoni an pral disponib nan yon dat pita, ki pèmèt tout moun fè eksperyans evènman an lajwa.

Pou pataje pwòp limyè pye bwa ou ak foto Santa, asire w ke w tag Vil Pasadena sou Instagram, Facebook, ak Twitter. Yo pral pataje kòm anpil nan kaptire fèstivite sa yo ke posib. Ou kapab tou wè album foto ane pase a pou yon aperçu de moman majik evènman an kenbe.

Konekte ak Vil Pasadena lè w vizite sit entènèt yo nan CityOfPasadena.net oswa swiv yo sou Twitter, Instagram, ak Facebook. Si w gen nenpòt kesyon oswa si w bezwen asistans, pa ezite rele Sant Sèvis Sitwayen an pandan lè travay nan (626) 744-7311.

Antre nan Majistra Gordo ak tout kominote a nan Seremoni Anyèl Limyè Pyebwa Konje Majistra a pou yon sware enchanteur, kreye souvni dirab pou tout moun. Se yon evènman ou pap vle rate!