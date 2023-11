Nouvo Kolaborasyon pou Optimize Pèfòmans Plant PV

By

JinkoSolar Australia dènyèman te anonse yon patenarya inogirasyon ak gwoup rechèch entèlijans atifisyèl, karakterizasyon, domaj ak kontak (ACDC) nan prestijye University of New South Wales. Kolaborasyon an gen pou objaktif pou revolisyone pèfòmans jaden teknoloji dènye kri selil solè JinkoSolar yo, ki gen ladan modil PERC ak TOPCon ki trè antisipe pwochen jenerasyon yo.

Olye pou yo konte sèlman sou metòd tradisyonèl yo, JinkoSolar pral kounye a pwofite ekspètiz gwoup rechèch ACDC nan exploiter pouvwa entèlijans atifisyèl ak algoritm aprantisaj machin pou kontwole ak optimize pèfòmans plant PV yo an tan reyèl. Lè yo bay done enpòtan elektrik ak move tan ki te pwodwi pa modil pwochen jenerasyon yo, JinkoSolar pral pèmèt gwoup rechèch la devlope estrateji inovatè pou ogmante efikasite ak maksimize pwodiksyon plant an jeneral.

Avèk sipò Ajans Enèji Renouvlab Ostralyen an, kolaborasyon an ap chèche tou devlope yon sistèm siveyans komèsyal dènye modèl ki espesyalman pwepare pou plant PV. Platfòm avanse sa a pral itilize done istorik ak kapasite aprantisaj machin pou amelyore estrateji operasyon ak antretyen (O&M). Lè yo prevwa avèk presizyon pousantaj sal, envestige modil ak degradasyon sistèm, epi pèmèt mezi antretyen pwoaktif, platfòm la pral efektivman anpeche defo epi asire plant yo kontinye opere nan nivo pèfòmans pi gwo yo.

Entegrasyon entèlijans atifisyèl ak algoritm aprantisaj machin nan aplikasyon fotovoltaik se yon etap enpòtan pou pi devan nan endistri enèji renouvlab. Kolaborasyon sa a ant JinkoSolar Ostrali ak gwoup rechèch ACDC a pa sèlman demontre angajman yo nan inovasyon teknolojik, men tou, li pwomèt anpil amelyore efikasite ak lonjevite plant solè yo.

An jeneral, kolaborasyon estratejik sa a reprezante yon opòtinite remakab pou pwofite rechèch dènye kri ak teknoloji avanse, finalman pave wout la pou yon avni ki pi dirab ak pwodiktif nan domèn enèji solè.

Kesyon yo mande anpil

Ki sa ki teknoloji PERC?

PERC la vle di Emetè passive ak selil dèyè. Li se yon teknoloji selil solè ki amelyore efikasite panno solè pa diminye pèt rekonbinasyon nan sifas dèyè a.

Ki sa ki modil bifasyal?

Modil bifacial yo se panno solè ki ka jenere elektrisite nan tou de bò modil la. Yo ekipe limyè solèy la soti nan devan an epi tou pran limyè reflete soti nan tè a oswa sifas ki antoure, ogmante pwodiksyon enèji an jeneral.

Ki jan entèlijans atifisyèl amelyore pèfòmans plant PV?

Entèlijans atifisyèl, espesyalman algoritm aprantisaj machin, ka analize gwo kantite done yo kolekte nan plant PV epi idantifye modèl ak tandans. Sa a pèmèt antretyen aktif, prediksyon egzat fay, ak optimize pèfòmans plant yo, finalman ogmante efikasite ak pwodiksyon an.