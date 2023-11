By

Èske Walmart konpayi ki pi rich nan mond lan?

Nan domèn biznis mondyal, kous la pou tit konpayi ki pi rich la se yon batay konstan. Yon konkiran ki souvan vin nan tèt ou se Walmart, sosyete Ameriken an detay miltinasyonal. Avèk gwo rezo magazen li yo ak chif revni enpresyonan, li pa etonan ke anpil moun mande si Walmart kenbe kouwòn lan kòm konpayi ki pi rich nan mond lan.

Abilite finansye Walmart a

Walmart, ki te fonde an 1962 pa Sam Walton, te san dout reyalize yon siksè remakab. Konpayi an opere nan 27 peyi, anplwaye dè milyon de moun, epi sèvi kliyan inonbrabl. Revni li yo toujou klase nan mitan pi wo nan mond lan, fè li yon fòs tèribl nan endistri an detay.

Sepandan, lè li rive pou detèmine konpayi ki pi rich, li enpòtan pou konsidere plizyè faktè. Pandan ke revni Walmart a se san dout enpresyonan, li pa endikatè a sèl nan richès yon konpayi. Lòt faktè, tankou majiskil sou mache ak valè nèt, tou jwe yon wòl enpòtan nan detèmine pozisyon finansye yon konpayi.

Kapitalizasyon mache ak valè nèt

Majiskil mache refere a valè total aksyon eksepsyonèl yon konpayi nan aksyon. Li kalkile nan miltipliye pri stock aktyèl la pa kantite aksyon eksepsyonèl. Nan lòt men an, valè nèt, ke yo rele tou ekite aksyonè, reprezante enterè rezidyèl nan byen yo nan yon konpayi apre dedwi responsablite.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Èske Walmart konpayi ki pi rich an tèm de revni?

A: Walmart toujou klase nan mitan konpayi yo ki gen pi gwo revni globalman, men se pa faktè a sèlman nan detèmine richès yon konpayi.

K: Ki sa ki se majiskil sou mache a?

A: Majiskil sou mache a se valè total aksyon eksepsyonèl yon konpayi nan aksyon, kalkile lè miltipliye pri stock aktyèl la pa kantite aksyon eksepsyonèl.

K: Ki valè nèt?

A: Valè nèt, ke yo rele tou ekite aksyonè, reprezante enterè rezidyèl nan byen yo nan yon konpayi apre dedwi responsablite.

Vèdik la

Pandan ke revni Walmart a se san dout enpresyonan, li se pa sèl detèminan nan richès yon konpayi. Lè w ap konsidere kapitalizasyon sou mache a ak valè nèt, lòt konpayi tankou Apple, Microsoft, ak Amazon souvan depase Walmart an tèm de pozisyon finansye an jeneral. Se poutèt sa, pandan ke Walmart ka yon jeyan Yo Vann an Detay, li pa kenbe tit la nan konpayi ki pi rich nan mond lan.