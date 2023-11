Èske Walmart konpayi ki pi pwisan nan mond lan?

Nan domèn Yo Vann an Detay, kèk non gen menm pwa ak Walmart. Avèk gwo rezo magazen li yo, prezans sou entènèt, ak divès kalite ofrann pwodwi, konpayi an vin tounen yon fòs dominan nan mache mondyal la. Men, èske sa a tradui nan konpayi ki pi pwisan nan mond lan? Ann fouye nan faktè sa yo ki kontribye nan enfliyans Walmart a epi egzaminen si li vrèman kenbe tit la nan konpayi ki pi pwisan an.

Gwosè ak revni Walmart a san dout fè li yon jwè tèrib. Avèk plis pase 11,000 magazen nan 27 peyi ak revni ki depase $ 500 milya dola, konpayi an gen yon prezans nye. Kapasite li nan ogmante ekonomi echèl pèmèt li ofri pri konpetitif, atire dè milyon de kliyan atravè lemond. Anplis, gwo chèn ekipman Walmart a ak rezo distribisyon bay li yon avantaj enpòtan sou konpetitè li yo.

Sepandan, pouvwa ka mezire nan plizyè fason. Pandan ke Walmart ka domine sektè Yo Vann an Detay, li fè fas a konpetisyon feròs nan men lòt gwo endistri tankou Amazon ak Alibaba. Konpayi sa yo te deranje modèl tradisyonèl Yo Vann an Detay ak revolusyone fason moun yo achte. Anplis de sa, an tèm de lèt majiskil sou mache, gwo teknoloji tankou Apple, Microsoft, ak Amazon souvan depase Walmart.

FAQ:

K: Ki sa ki se majiskil sou mache a?

Majiskil mache refere a valè total aksyon eksepsyonèl yon konpayi nan aksyon. Li se kalkile pa miltipliye pri aktyèl la pataje pa kantite aksyon ki eksepsyonèl. Majiskil sou mache a souvan itilize kòm yon mezi gwosè ak valè yon konpayi nan mache dechanj la.

K: Ki jan Walmart konpare ak lòt détaillants?

Walmart se san dout youn nan pi gwo détaillants mondyal, men li fè fas a konpetisyon feròs nan men lòt gran detay tankou Amazon, Alibaba, ak Costco. Chak nan konpayi sa yo gen pwòp fòs li yo ak prezans mache, sa ki fè li difisil pou detèmine yon gayan klè an tèm de pouvwa ak enfliyans.

K: Ki faktè ki kontribye nan pouvwa Walmart a?

Pouvwa Walmart a soti nan rezo magazen vaste li yo, rekonesans solid mak, ekonomi nan echèl, ak jesyon efikas chèn ekipman pou. Faktè sa yo pèmèt konpayi an ofri pri konpetitif, atire kliyan, epi kenbe yon pati nan mache enpòtan.

An konklizyon, pandan ke dominasyon Walmart a nan sektè Yo Vann an Detay pa ka inyore, li se difisil yo mete etikèt sou li kòm konpayi ki pi pwisan nan mond lan. Pouvwa se subjectif epi yo ka mezire nan plizyè fason. Walmart ap fè fas ak konpetisyon rèd nan men lòt gwo detay yo ak teknoloji, ak enfliyans li pwolonje pi lwen pase Vann an Detay tradisyonèl yo. Alafen, tit la nan konpayi ki pi pwisan an se yon kesyon de pèspektiv epi li depann de kritè yo itilize pou evalyasyon.