Èske Walmart 1 nan mond lan?

Èske Walmart #1 Revandè nan mond lan?

Nan domèn an detay, kèk non yo rekonèt kòm Walmart. Avèk logo omniprésente ble ak jòn li ki dekore vitrina inonbrabl, sosyete Ameriken an detay miltinasyonal la vin tounen yon non moun nan kay la. Men, èske Walmart vrèman nimewo en detay nan mond lan? Ann fouye nan reyalite yo ak figi yo chèche konnen.

Chif yo pale pou tèt yo

Gwosè Walmart a ak rive mondyal yo san mank enpresyonan. Avèk plis pase 11,500 magazen nan 27 peyi, jeyan an detay anplwaye 2.3 milyon asosye atravè lemond. Revni anyèl li yo toujou klase nan mitan pi wo nan endistri an detay, depase $ 500 milya dola nan dènye ane yo. Chif sa yo sètènman pozisyon Walmart kòm yon gwo jwè nan peyizaj mondyal an detay.

FAQ:

K: Kisa "detay" vle di?

A: Yo Vann an Detay refere a lavant machandiz oswa sèvis bay konsomatè yo, anjeneral atravè magazen fizik oswa platfòm sou entènèt.

K: Kisa "revni" vle di?

A: Revni se kantite lajan total ki te pwodwi pa yon konpayi atravè aktivite biznis li yo, tankou lavant de pwodwi oswa sèvis.

Konpetisyon ak klasman

Pandan ke gwosè Walmart a ak revni yo enpresyonan, li fè fas a konpetisyon rèd nan men lòt gran detay. Amazon, pou egzanp, te grandi rapidman vin yon fòs tèribl nan endistri an detay. Avèk dominasyon li nan e-commerce ak divès kalite ofrann pwodwi, Amazon te nipping nan pinga'w Walmart pou pi gwo plas la.

Divès klasman, tankou Fortune Global 500, bay yon insight sou pi gwo konpayi nan mond lan. Pandan ke Walmart te toujou asire yon pozisyon nan tèt, li enpòtan sonje ke klasman yo ka varye selon kritè yo itilize yo. Faktè tankou revni, pwofi, ak majiskil sou mache tout jwe yon wòl nan detèmine klasman yon konpayi.

K: Ki sa ki "majiskil sou mache"?

A: Kapitalizasyon mache refere a valè total aksyon eksepsyonèl yon konpayi nan stock. Li kalkile nan miltipliye pri stock aktyèl la pa kantite aksyon eksepsyonèl.

konklizyon

Pandan ke prezans mondyal Walmart a, revni, ak pozisyon sou mache a se san dout enpresyonan, si li kenbe tit la nan nimewo en detay nan mond lan se subjectif ak depann sou plizyè faktè. Peyizaj Yo Vann an Detay la toujou ap evolye, ak nouvo jwè k ap parèt ak moun ki deja egziste yo adapte yo ak chanjman demand konsomatè yo. Kèlkeswa klasman, enpak Walmart sou endistri Yo Vann an Detay pa ka minimize, epi siksè kontinye li se yon temwayaj kapasite li pou satisfè bezwen plizyè milyon kliyan atravè lemond.