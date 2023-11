By

Èske Walmart toujou pi gwo konpayi nan mond lan?

Nan peyizaj ki toujou ap chanje nan biznis mondyal la, li ka difisil pou kenbe tras de ki konpayi ki kenbe tèt yo an tèm de gwosè ak revni. Pandan plizyè ane, Walmart te synonyme ak pi gwo konpayi nan mond lan. Sepandan, devlopman ki sot pase yo te poze kesyon sou si jeyan sa a Yo Vann an Detay toujou kenbe tit sa a.

Walmart, ki te fonde an 1962 pa Sam Walton, depi lontan te yon fòs dominan nan endistri an detay. Avèk gwo rezo magazen li yo ak yon gwo prezans sou entènèt, konpayi an te toujou pwodwi gwo revni. Kapasite li yo ofri yon pakèt pwodwi nan pri konpetitif te fè li yon pi renmen nan mitan konsomatè atravè lemond.

Sepandan, nan dènye ane yo, ogmantasyon nan teknoloji ak e-commerce te mennen nan Aparisyon nan nouvo konkiran nan tèren biznis mondyal la. Youn nan konkiran sa yo se Amazon, jeyan an detay sou entènèt ki te fonde pa Jeff Bezos an 1994. Avèk konsantre inplakabl li sou inovasyon ak satisfaksyon kliyan, Amazon rapidman grandi pou l vin yon konkiran tèribl pou Walmart.

An tèm de majiskil sou mache a, ki se valè total aksyon eksepsyonèl yon konpayi, Amazon te depase Walmart an 2015. Etap enpòtan sa a te make yon chanjman enpòtan nan peyizaj biznis la, ki montre enfliyans k ap grandi nan komès elektwonik ak ekonomi dijital la.

Pandan ke Walmart toujou kenbe pi gwo plas an tèm de revni, ak plis pase $ 500 milya dola nan lavant anyèl, diferans ki genyen ant de konpayi yo ap redui. Revni Amazon yo te piti piti ogmante, ki te kondwi pa divès kalite pwodwi ak sèvis li yo, ki gen ladan cloud computing ak platfòm difizyon.

FAQ:

K: Ki sa ki se majiskil sou mache a?

A: Majiskil sou mache a, souvan refere li kòm limit mache, se valè total aksyon eksepsyonèl yon konpayi nan stock. Li se kalkile pa miltipliye pri aktyèl la pataje pa kantite total aksyon eksepsyonèl.

K: Ki jan revni diferan de kapitalizasyon sou mache a?

A: Revni refere a kantite lajan total yon konpayi jenere nan aktivite biznis li yo, tankou lavant de pwodwi oswa sèvis. Majiskil sou mache a, nan lòt men an, reprezante valè total aksyon eksepsyonèl yon konpayi epi li se yon endikatè nan valè jeneral li nan mache dechanj la.

K: Èske Walmart toujou gen plis magazen fizik pase Amazon?

Yon: Wi, Walmart toujou kenbe yon avantaj enpòtan sou Amazon an tèm de prezans magazen fizik. Walmart opere dè milye de magazen atravè lemond, pandan y ap Amazon prensipalman opere sou entènèt. Sepandan, Amazon te agrandi prezans fizik li atravè akizisyon ak ouvèti magazen Amazon Go.

An konklizyon, pandan ke Walmart te kenbe tit la nan pi gwo konpayi nan mond lan, ogmantasyon nan e-commerce ak Aparisyon nan Amazon kòm yon konkiran tèribl te defye dominasyon li yo. Pandan ke Walmart toujou mennen an tèm de revni, kwasans rapid Amazon ak lèt ​​majiskil sou mache a endike yon peyizaj chanjman nan tèren biznis mondyal la. Se sèlman tan ki pral di si Walmart ka kenbe pozisyon li nan tèt la oswa si Amazon pral finalman reklame fòtèy la.