Èske Walmart toujou posede Ameriken?

Nan dènye ane yo, te gen yon deba k ap grandi sou pwopriyetè Walmart, youn nan pi gwo kòporasyon an detay nan mond lan. Avèk prezans masiv li yo ak rive mondyal, anpil moun te kesyone si Walmart ka toujou konsidere kòm yon konpayi Ameriken posede. Ann fouye nan detay yo epi fè kèk limyè sou zafè sa a.

Walmart, ki te fonde pa Sam Walton an 1962, gen yon rasin byen fon nan peyi Etazini. Konpayi an te kòmanse kòm yon ti magazen rabè nan Arkansas epi rapidman elaji atravè peyi a, vin tounen yon senbòl kapitalis Ameriken an. Sepandan, kòm siksè Walmart te grandi, se konsa tou te fè anbisyon entènasyonal li yo. Jodi a, jeyan an detay opere nan 27 peyi, anplwaye dè milyon de moun atravè lemond.

Pandan ke ekspansyon Walmart a pi lwen pase fwontyè Ameriken yo te mennen nan yon prezans entènasyonal enpòtan, li enpòtan sonje ke konpayi an rete biwo santral li nan Etazini. Fanmi Walton, desandan Sam Walton, toujou kenbe yon gwo aksyon an komen nan konpayi an. An reyalite, yo konsidere yo kòm youn nan fanmi ki pi rich nan mond lan, lajman akòz aksyon Walmart yo.

FAQ:

K: Èske Walmart gen nenpòt pwopriyetè etranje?

A: Pandan ke Walmart te elaji globalman, li rete yon konpayi Ameriken posede. Majorite aksyon li yo se fanmi Walton, ki se sitwayen ameriken.

K: Ki kantite Walmart ki posede pa fanmi Walton?

A: Fanmi Walton posede apeprè 50% aksyon Walmart, sa ki fè yo pi gwo aksyonè nan konpayi an.

K: Èske Walmart peye taks Ozetazini?

A: Antanke yon konpayi ki baze nan Etazini, Walmart sijè a lwa taks Etazini epi li peye taks sou pwofi li yo pwodwi nan peyi a.

K: Èske tout pwodwi Walmart fèt Ozetazini?

A: Non, Walmart sous pwodwi ki soti nan divès peyi atravè mond lan. Pandan ke li pote pwodwi Ameriken-fè, yon pòsyon enpòtan nan envantè li yo fabrike lòt bò dlo.

An konklizyon, pandan ke Walmart te elaji operasyon li yo globalman, li rete yon konpayi Ameriken posede. Siyifikatif poto pwopriyetè fanmi Walton ak katye jeneral konpayi an nan peyi Etazini solidifye rasin Ameriken li yo. Sepandan, li enpòtan pou rekonèt ke Walmart a rive byen lwen pi lwen pase fwontyè Etazini yo, sa ki fè li yon pisan mezon dacha komèsyal vrèman mondyal.