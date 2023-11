By

Èske Walmart pi rich pase Amazon?

Nan mond lan nan jeyan Yo Vann an Detay, de non kanpe deyò: Walmart ak Amazon. Konpayi sa yo te revolusyone fason nou achte, ofri pratik ak pri konpetitif. Men, lè li rive detèmine kilès nan behemoths Yo Vann an Detay sa yo ki pi rich, repons lan se pa kòm dwat jan li ka sanble.

Walmart, ki te fonde an 1962 pa Sam Walton, gen yon repitasyon depi lontan kòm pi gwo revandè nan mond lan. Avèk plis pase 11,000 magazen nan 27 peyi, Walmart gen yon prezans fizik enpòtan. Li ofri yon pakèt pwodwi, soti nan makèt ak elektwonik, epi li gen yon baz kliyan fidèl.

Nan lòt men an, Amazon, ki te fonde pa Jeff Bezos an 1994, te kòmanse kòm yon libreri sou entènèt e depi li te grandi nan yon jeyan mondyal e-commerce. Amazon te deranje Vann an Detay tradisyonèl lè li ofri yon seleksyon vaste nan pwodwi ak livrezon rapid, serye. Li te tou divèsifye biznis li yo, avantire nan cloud computing, sèvis difizyon, ak plis ankò.

An tèm de revni, Walmart te toujou depase Amazon. Nan ane fiskal 2020 la, Walmart te rapòte revni 524 milya dola, pandan y ap Amazon te rapòte revni 386 milya dola. Sepandan, li enpòtan sonje ke revni pou kont li pa detèmine richès jeneral yon konpayi.

Lè li rive majiskil sou mache a, ki se valè total aksyon eksepsyonèl yon konpayi, Amazon pran plon an. Nan mwa Oktòb 2021, majiskil sou mache Amazon an te alantou $ 1.6 billions, sa ki fè li youn nan konpayi ki gen plis valè nan mond lan. An konparezon, majiskil sou mache Walmart a te apeprè $ 400 milya dola.

FAQ:

K: Ki sa ki se revni?

A: Revni refere a kantite lajan total yon konpayi jenere nan aktivite biznis li yo, tankou lavant de pwodwi oswa sèvis.

K: Ki sa ki se majiskil sou mache a?

A: Majiskil sou mache a, ke yo rele tou limit mache, se valè total aksyon eksepsyonèl yon konpayi. Li se kalkile pa miltipliye pri aktyèl la pataje pa kantite aksyon ki eksepsyonèl.

An konklizyon, pandan y ap Walmart depase Amazon an tèm de revni, majiskil sou mache Amazon fè li konpayi ki pi rich. Tou de konpayi yo gen fòs yo epi yo kontinye domine endistri an detay nan pwòp fason yo.