Èske Walmart Plus ak Sam's Club Plus se menm bagay la?

Nan mond lan nan Yo Vann an Detay, Walmart ak Sam's Club se de non enpòtan ki te vin sinonim ak fè makèt abòdab. Tou de ofri pwogram manm, Walmart Plus ak Sam's Club Plus, ki bay benefis eksklizif pou kliyan fidèl yo. Sepandan, li enpòtan sonje ke de pwogram sa yo pa menm, malgre resanblans yo.

Ki sa ki Walmart Plus?

Walmart Plus se yon sèvis ki baze sou abònman ki ofri pa Walmart, youn nan pi gwo chenn an detay nan mond lan. Pou yon frè mansyèl oswa anyèl, manm yo jwenn aksè a yon seri avantaj, ki gen ladan livrezon gratis san limit sou atik ki elijib, rabè pou gaz, ak konvenyans nan fè makèt mobil scan-and-go. Walmart Plus gen pou objaktif pou amelyore eksperyans fè makèt pou kliyan li yo lè li bay plis konvenyans ak valè.

Ki sa ki Sam's Club Plus?

Sam's Club Plus, nan lòt men an, se yon pwogram manm ofri pa Sam's Club, yon klib depo posede pa Walmart. Avèk yon frè anyèl, manm yo jwenn aksè a plizyè avantaj, tankou èdtan fè makèt bonè, rekonpans lajan kach sou acha ki kalifye yo, anbake gratis sou pifò atik sou entènèt, ak rabè adisyonèl sou sèvis seleksyone. Sam's Club Plus fèt pou satisfè bezwen gwo achtè yo ak pwopriyetè ti biznis yo, epi li ofri yo gwo ekonomi ak avantaj eksklizif yo.

Ki diferans ki genyen ant Walmart Plus ak Sam's Club Plus?

Pandan ke tou de pwogram yo ofri benefis pou manm yo, gen diferans remakab ant Walmart Plus ak Sam's Club Plus. Walmart Plus konsantre sou bay kliyan li yo konvenyans ak esansyèl chak jou, ak yon gwo anfaz sou opsyon livrezon gratis. Nan lòt men an, Sam's Club Plus vize achtè an gwo ak pwopriyetè ti biznis, ofri yo aksè a yon pakèt pwodwi nan pi gwo kantite ak pri rabè.

An konklizyon, Walmart Plus ak Sam's Club Plus ka pataje resanblans kòm pwogram manm Walmart ofri, men yo satisfè bezwen kliyan diferan. Walmart Plus vize bay konvenyans ak valè pou achtè chak jou, pandan y ap Sam's Club Plus vize achtè an gwo ak pwopriyetè ti biznis. Kèlkeswa pwogram ou chwazi a, tou de ofri benefis eksklizif ki ka amelyore eksperyans fè makèt ou.