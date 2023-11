Èske Walmart bèl ak anplwaye yo?

Èske Walmart bon pou anplwaye yo?

Nan dènye ane yo, Walmart, jeyan an detay, te fè fas a kritik konsènan tretman li nan anplwaye yo. Pandan ke konpayi an te fè efò pou amelyore repitasyon li, kesyon an rete: èske Walmart vrèman bèl ak anplwaye li yo?

Walmart, ak plis pase 2.3 milyon anplwaye atravè lemond, se youn nan pi gwo anplwayè nan mond lan. Konpayi an ofri yon seri benefis pou anplwaye li yo, tankou asirans sante, plan retrèt, ak asistans edikasyon. Sepandan, kritik yo diskite ke benefis sa yo souvan pa rive nan sa ki nesesè pou sipòte yon nivo vi desan.

Youn nan enkyetid prensipal yo soulve pa anplwaye yo se salè ki ba. Malgre dènye ogmantasyon nan salè minimòm, anpil anplwaye Walmart toujou touche tou pre minimòm lan, sa ki fè li difisil pou fè bout. Anplis de sa, gen kèk travayè rapòte ke yo te fè presyon pou yo travay nan revèy la oswa yo te koupe èdtan yo pou evite peye lè siplemantè.

Yon lòt pwoblèm se mank de sekirite travay. Walmart te akize de tretman enjis anvè anplwaye ki pale kont politik konpayi yo oswa ki eseye sendika. Sa a te mennen nan akizasyon nan vanjans ak revokasyon abuziv.

Nan lòt men an, Walmart diskite ke li bay anpil opòtinite pou avansman karyè. Konpayi an reklamasyon ke anpil nan manadjè magazen li yo te kòmanse kòm asosye èdtan epi yo te travay wout yo. Sepandan, kritik yo diskite ke opòtinite sa yo limite epi souvan mande pou anplwaye yo demenaje oswa travay èdtan iregilye.

FAQ:

K: Èske Walmart bay anplwaye li yo asirans sante?

R: Wi, Walmart ofri asirans sante pou anplwaye li yo, men pwoteksyon an ak pri yo varye selon plan yo chwazi a.

K: Èske anplwaye Walmart yo peye yon salè jis?

A: Sa a se yon sijè nan deba. Pandan ke Walmart te ogmante salè minimòm li a, anpil anplwaye toujou touche salè ki ba konpare ak pri lavi a.

K: Èske anplwaye Walmart ka rantre nan yon sendika?

A: Wi, anplwaye Walmart yo gen dwa rantre nan yon sendika, men yo te akize konpayi an pou dekouraje efò sendika.

An konklizyon, kesyon an si wi ou non Walmart se bèl ak anplwaye li yo se subjectif. Pandan ke konpayi an bay sèten benefis ak opòtinite pou avansman, enkyetid sou salè ki ba, sekirite travay, ak swadizan move tretman pèsiste. Li enpòtan pou Walmart kontinye abòde pwoblèm sa yo epi travay pou kreye yon anviwonman travay ki pi solid e jis pou anplwaye li yo.