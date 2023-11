Èske Walmart pi gwo pase Amazon?

Nan mond lan nan jeyan Yo Vann an Detay, de non kanpe deyò: Walmart ak Amazon. Tou de konpayi yo te revolusyone fason nou achte, men lè li rive gwosè absoli, ki youn pran kouwòn lan? Ann fouye nan nimewo yo epi wè ki moun ki soti nan tèt.

Batay titan yo

Walmart, ki te fonde an 1962 pa Sam Walton, depi lontan te yon fòs dominan nan endistri an detay. Avèk rezo vas magazen fizik li yo, konpayi an te vin tounen yon non moun byen vit. Sepandan, nan dènye ane yo, Amazon te parèt kòm yon konkiran tèribl, deranje Vann an Detay tradisyonèl ak mache sou entènèt li yo ak sèvis inovatè.

Matters Size

Lè w konpare gwosè gran sa yo Yo Vann an Detay, li enpòtan pou konsidere plizyè faktè. An tèm de revni, Walmart toujou kenbe plon an. An 2020, konpayi an te rapòte yon revni estrawòdinè $559 milya dola, ki fè li pi gwo revandè nan mond lan. Amazon, nan lòt men an, rapòte $ 386 milya dola nan revni pandan menm peryòd la.

Sepandan, revni pou kont li pa rakonte istwa a tout antye. Majiskil sou mache Amazon an, ki reprezante valè total aksyon eksepsyonèl li yo, te depase Walmart a nan 2015. Apati 2021, limit sou mache Amazon an kanpe nan anviwon $ 1.7 billions, pandan y ap Walmart a se apeprè $ 400 milya dola. Sa a endike ke envestisè yo wè Amazon kòm gen pi gwo potansyèl kwasans ak valè nan lavni.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Ki sa ki se revni?

Revni refere a kantite lajan total yon konpayi jenere nan aktivite biznis li yo, tankou lavant de pwodwi oswa sèvis.

K: Ki sa ki se majiskil sou mache a?

Majiskil sou mache a, souvan refere li kòm limit mache, se valè total aksyon eksepsyonèl yon konpayi. Li se kalkile pa miltipliye pri aktyèl la pataje pa kantite aksyon ki eksepsyonèl.

K: Èske Walmart gen yon prezans sou entènèt?

Wi, Walmart te fè envèstisman enpòtan nan operasyon e-commerce li yo pou fè konpetisyon ak Amazon. Konpayi an ofri fè makèt sou entènèt e li te elaji sèvis livrezon ak vin chèche li yo.

K: Èske Amazon gen magazen fizik?

Pandan ke Amazon te kòmanse kòm yon mache sou entènèt, li te tou s'aventure nan Yo Vann an Detay fizik. Konpayi an opere magazen Amazon Go, Amazon Books, ak achte Whole Foods Market an 2017.

Nan Konklizyon

Pandan ke Walmart toujou ap gouvènen an tèm de revni, majiskil sou mache Amazon ak dominasyon sou entènèt endike potansyèl li pou kwasans nan lavni. Tou de konpayi yo kontinye inove ak adapte yo ak chanjman nan jaden flè Yo Vann an Detay, asire ke batay la pou sipremasi Yo Vann an Detay rete feròs.