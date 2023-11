By

Èske gen yon limit pri pou livrezon Walmart?

Nan laj la nan konvenyans, fè makèt sou entènèt ak livrezon lakay yo te vin de pli zan pli popilè. Walmart, youn nan pi gwo jeyan yo Vann an Detay nan mond lan, te tou vole sou tren an nan ofri sèvis livrezon bay kliyan li yo. Sepandan, yon kesyon komen ki rive se si gen yon limit pri pou livrezon Walmart. Ann fouye nan sijè sa a epi chèche konnen.

Ki sa ki livrezon Walmart?

Livrezon Walmart refere a sèvis jeyan an detay yo bay ki pèmèt kliyan yo kòmande pwodwi sou entènèt epi fè yo delivre yo devan pòt yo. Sèvis sa a gen pou objaktif pou bay konvenyans ak fasilite nan fè makèt pou kliyan ki pa gen tan oswa mwayen pou vizite yon magazen fizik.

Èske gen yon limit pri pou livrezon Walmart?

Wi, gen yon limit pri pou livrezon Walmart. Pou kalifye pou livrezon, kantite total acha a dwe satisfè oswa depase yon sèten papòt. Papòt sa a ka varye selon plizyè faktè tankou kote, lè livrezon, ak disponiblite plas livrezon. Li enpòtan pou sonje papòt sa a kapab chanje epi li rekòmande pou tcheke sitwèb oswa aplikasyon Walmart pou jwenn enfòmasyon ki pi ajou.

Poukisa gen yon limit pri?

Limit pri pou livrezon Walmart an plas pou asire ke sèvis livrezon an rete ekonomikman solid pou konpayi an. Lè w fikse yon kondisyon pou achte minimòm, Walmart ka kouvri depans ki asosye ak anbalaj, transpò, ak travay ki enplike nan livrezon pwodwi yo lakay kliyan yo.

FAQ:

1. Kisa k ap pase si lòd mwen an pa satisfè limit pri pou livrezon an?

Si lòd ou a pa satisfè limit pri pou livrezon an, ou ka oblije konsidere opsyon altènatif tankou ranmase nan magazen oswa ogmante total lòd ou a pou satisfè papòt la.

2. Èske mwen ka konbine plizyè lòd pou satisfè limit pri a?

Nan pifò ka yo, Walmart pa pèmèt kliyan yo konbine plizyè lòd pou satisfè limit pri pou livrezon an. Chak lòd yo trete endividyèlman, epi kantite total acha chak lòd dwe satisfè papòt la.

3. Èske gen okenn eksepsyon nan limit pri a?

Nan kèk ka, Walmart ka ofri pwomosyon oswa rabè ki anile limit pri pou livrezon an. Eksepsyon sa yo anjeneral tanporè epi yo ka sijè a tèm ak kondisyon espesifik.

An konklizyon, Walmart gen yon limit pri pou sèvis livrezon. Limit sa a asire ke sèvis la livrezon rete dirab pou konpayi an pandan y ap bay konvenyans nan kliyan yo. Li enpòtan pou tcheke sitwèb oswa aplikasyon Walmart pou enfòmasyon ki pi egzak ak ajou konsènan pri limit pou livrezon an.