Èske gen yon enkonvenyans nan vaksen bardo a?

Nan dènye ane yo, vaksen bardo a te genyen popilarite kòm yon mezi prevantif kont kondisyon sa a douloure ak potansyèlman feblès. Zòster, ke yo rele tou èpès zoster, se reaktivasyon viris varicella-zoster, menm viris ki lakòz varisèl la. Pandan ke vaksen an te pwouve yo trè efikas nan diminye risk pou yo bardo, gen kèk enkyetid yo te soulve sou enkonvenyans potansyèl li yo.

Ki sa ki vaksen zona?

Vaksen bardo a, ke yo rele tou Zostavax oswa Shingrix, se yon vaksen ki fèt espesyalman pou anpeche bardo. Li travay nan ranfòse repons sistèm iminitè a nan viris varicella-zoster, kidonk diminye risk pou yo devlope zona oswa minimize gravite li si li rive.

Efikasite ak benefis yo

Esè klinik yo montre ke vaksen bardo a trè efikas nan anpeche bardo. Li te jwenn diminye risk pou yo devlope kondisyon an pa anviwon 90%. Anplis de sa, menm si yon moun ki pran vaksen an devlope zona, yo montre vaksen an diminye severite ak dire maladi a.

Dezavantaj potansyèl yo

Pandan ke vaksen bardo a jeneralman an sekirite, gen kèk enkonvenyans potansyèl yo konsidere. Efè segondè ki pi komen yo enkli woujè, anfle, oswa doulè nan sit piki a. Gen kèk moun ki ka santi tou sentòm grip ki pa grav tankou maltèt, fatig, oswa doulè nan misk. Efè segondè sa yo anjeneral modere ak tanporè.

Nan ka ki ra, efè segondè ki pi grav ka rive. Sa yo ka gen ladan reyaksyon alèjik grav, tankou difikilte pou respire oswa anfle nan figi a ak gòj. Sepandan, li enpòtan sonje ke reyaksyon grav sa yo trè ra.

konklizyon

Vaksen bardo a pwouve yo trè efikas nan anpeche bardo ak diminye gravite li. Pandan ke gen potansyèl dezavantaj, tankou efè segondè modere, benefis jeneral vaksen an depase risk yo. Li enpòtan pou w konsilte yon pwofesyonèl swen sante pou w detèmine si vaksen bardo a apwopriye pou ou, sitou si w gen nenpòt pwoblèm sante oswa enkyetid.

FAQ:

K: Ki moun ki ta dwe pran vaksen kont zona?

A: Vaksen bardo a rekòmande pou moun ki gen laj 50 an oswa plis, paske risk pou yo devlope zona ogmante ak laj.

K: Konbyen tan vaksen bardo a bay pwoteksyon?

A: Vaksen bardo a bay pwoteksyon ki dire lontan, ak etid sijere li rete efikas pou omwen senk ane.

K: Èske vaksen bardo a ka lakòz bardo?

A: Non, vaksen bardo a pa ka lakòz bardo. Sepandan, li posib pou devlope zona apre vaksinasyon an, byenke risk la redwi anpil.

K: Èske vaksen bardo a kouvri pa asirans?

A: Kouvèti vaksen bardo a varye selon founisè asirans lan. Li rekòmande pou tcheke avèk konpayi asirans ou pou detèmine detay sou kouvèti asirans lan.