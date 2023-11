Èske vaksen Pfizer la pa otorize ankò Ozetazini?

By

Èske vaksen Pfizer la pa gen otorizasyon ankò nan peyi Etazini?

Nan yon devlopman resan, rimè yo te sikile sou platfòm medya sosyal yo ak nan divès fowòm sou entènèt, sijere ke vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 la pa otorize ankò pou itilize nan peyi Etazini. Reklamasyon sa yo te lakòz konfizyon ak enkyetid pami moun ki te resevwa oswa ki planifye pou resevwa vaksen an. Sepandan, li enpòtan pou klarifye ke rimè sa yo se antyèman fo. Vaksen Pfizer la rete konplètman otorize ak apwouve pou itilize Ozetazini.

Nan mwa desanm 19, US Food and Drug Administration (FDA) te akòde vaksen Pfizer-BioNTech COVID-2020 la Otorizasyon pou Itilizasyon Ijans (EUA). Pandemi kovid-19. Vaksen Pfizer la pwouve li trè efikas nan anpeche COVID-19 e li te sibi tès ak evalyasyon solid pou asire sekirite ak efikasite li.

FAQ:

K: Kisa Otorizasyon pou Itilizasyon Ijans (EUA) ye?

A: EUA se yon mekanis regilasyon ki pèmèt FDA a fasilite disponiblite ak itilizasyon pwodwi medikal, tankou vaksen, pandan ijans sante piblik. Li asire ke pwodwi satisfè sèten kritè pou sekirite ak efikasite.

K: Èske yo te revoke vaksen Pfizer la oswa sispann?

A: Non, vaksen Pfizer la pa te revoke oswa sispann. Li toujou otorize pou itilize Ozetazini epi li kontinye ap administre bay moun ki elijib yo.

K: Ki kote rimè yo soti?

A: Orijin nan rimè sa yo pa klè, men move enfòmasyon ka fasil gaye sou platfòm medya sosyal ak fowòm sou entènèt. Li enpòtan pou w konte sou sous kredib, tankou ajans sante ofisyèl gouvènman an, pou enfòmasyon egzat.

K: Èske mwen ta dwe enkyete sou sekirite vaksen Pfizer la?

A: Non, pa gen okenn rezon pou enkyetid konsènan sekirite vaksen Pfizer la. Li te sibi anpil tès ak siveyans pou asire sekirite li ak efikasite. FDA a ak lòt kò regilasyon kontinye kontwole byen pwofil sekirite vaksen an.

An konklizyon, rimè ki sijere ke vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 la pa otorize ankò Ozetazini yo antyèman fo. Vaksen an rete konplètman otorize ak apwouve pou itilize, epi moun yo ta dwe konte sou sous kredib pou enfòmasyon egzat konsènan vaksen COVID-19. Vaksinasyon rete yon zouti enpòtan nan konbat pandemi an ak pwoteje sante piblik.