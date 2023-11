By

Èske Vaksen Pfizer la pa gen otorizasyon ankò pou itilize?

Nan yon devlopman resan, rimè yo te sikile ke vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 la pa otorize ankò pou itilize. Reklamasyon sa yo te lakòz konfizyon ak enkyetid nan mitan piblik la an jeneral. Sepandan, li enpòtan pou separe reyalite ak fiksyon epi konprann sitiyasyon aktyèl la nan vaksen Pfizer la.

Facts yo:

Depi kounye a, vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 rete otorize pou itilize nan anpil peyi atravè mond lan, tankou Etazini, Wayòm Ini, ak Inyon Ewopeyen an. Li te pwouve yo trè efikas nan anpeche COVID-19 ak diminye gravite maladi a nan moun ki fè li.

Klarifye move enfòmasyon an:

Konfizyon ki antoure otorizasyon vaksen Pfizer la ka soti nan yon desizyon ki sot pase Administrasyon Manje ak Medikaman Ameriken (FDA) pou bay vaksen Pfizer-BioNTech apwobasyon total pou moun ki gen 16 an oswa plis. Apwobasyon sa a vle di ke vaksen an satisfè nòm solid FDA pou sekirite, efikasite, ak kalite fabrikasyon.

Li enpòtan sonje ke apwobasyon FDA a pa vle di ke vaksen an te deja san otorizasyon oswa danjere. FDA ak lòt òganizasyon regilasyon atravè mond lan te bay vaksen Pfizer la otorizasyon pou itilize pou ijans (EUA). EUA se yon mekanis regilasyon ki pèmèt pou itilize akselere nan pwodwi medikal pandan ijans sante piblik.

KESYON MOUN POZE SOUVAN:

K: Èske apwobasyon konplè FDA a vle di vaksen Pfizer la pa otorize ankò pou itilize ijans?

A: Non, apwobasyon konplè a tou senpleman vle di ke vaksen an satisfè kondisyon regilasyon adisyonèl. Li rete otorize pou itilizasyon ijans.

K: Èske vaksen Pfizer toujou efikas kont nouvo varyant viris la?

A: Wi, etid yo montre ke vaksen Pfizer bay pwoteksyon kont divès kalite COVID-19, byenke kèk ka yon ti kras mwens efikas kont sèten tansyon.

K: Èske gen pwoblèm sekirite enpòtan ki asosye ak vaksen Pfizer la?

A: Vaksen Pfizer la te sibi anpil tès epi yo jwenn yon pwofil sekirite favorab. Tankou nenpòt vaksen, li ka lakòz efè segondè grav tankou doulè nan sit piki a, fatig, oswa tèt fè mal, men evènman negatif grav yo ra anpil.

An konklizyon, vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 rete otorize pou itilize e li kontinye yon zouti enpòtan nan batay kont pandemi k ap kontinye. Li esansyèl pou konte sou enfòmasyon egzat ki soti nan sous ki gen bon repitasyon epi konsilte pwofesyonèl swen sante pou nenpòt enkyetid oswa kesyon konsènan vaksinasyon.