Èske pwopriyetè Walmart se yon bilyonè?

Nan domèn jeyan Yo Vann an Detay, Walmart kanpe kòm youn nan konpayi ki pi enfliyan ak siksè nan mond lan. Te fonde pa Sam Walton an 1962, konpayi an detay miltinasyonal la vin tounen yon non moun nan kay la, li te ye pou yon seri vas pwodwi ak pri abòdab. Sepandan, lè li rive richès pèsonèl pwopriyetè Walmart, repons lan se yon wi retentissant - mèt kay la se vre yon bilyonè.

Pwopriyetè aktyèl la nan Walmart se fanmi Walton, desandan fondatè konpayi an. Se richès fanmi an prensipalman sòti nan aksyon an komen yo nan konpayi an. Apati 2021, fanmi Walton toujou klase pami fanmi ki pi rich nan mond lan, ak yon valè nèt konbine ki depase plizyè santèn milya dola.

FAQ:

K: Ki moun ki pwopriyetè Walmart?

A: Pwopriyetè Walmart se fanmi Walton, desandan fondatè konpayi an, Sam Walton.

K: Ki jan fanmi Walton te vin bilyonè?

A: Richès fanmi Walton a soti prensipalman nan aksyon an komen yo nan Walmart. Kòm konpayi an te grandi ak elaji, se konsa te fè richès yo.

K: Ki jan fanmi Walton rich?

A: Fanmi Walton toujou klase pami fanmi ki pi rich nan mond lan. Apati 2021, valè nèt yo konbine depase plizyè santèn milya dola.

K: Èske gen lòt bilyonè ki asosye ak Walmart?

A: Pandan ke fanmi Walton se pwopriyetè prensipal bilyonè Walmart, gen lòt moun ki vin tounen bilyonè atravè asosyasyon yo ak konpayi an, tankou ekzekitif kle ak aksyonè.

Li enpòtan pou sonje ke richès pwopriyetè Walmart separe de pozisyon finansye jeneral konpayi an. Pandan ke pwopriyetè a ka yon bilyonè, siksè finansye Walmart kòm yon sosyete mezire pa revni li yo, pwofi yo, ak lèt ​​majiskil.

An konklizyon, pwopriyetè Walmart, fanmi Walton, se tout bon bilyonè. Vaste richès yo se yon temwayaj sou siksè ak enfliyans nan jeyan an detay, ki kontinye ap pwospere kòm youn nan pi gwo ak pi pwofitab konpayi nan mond lan.